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الاتحادية الجزائرية لكرة القدم : وليد صادي المترشح الوحيد لرئاسة الفاف بعد رفض طعون عبد الكريم مداور ومزيان إيغيل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 15:49     الفئـة : رياضــة
الاتحادية الجزائرية لكرة القدم : وليد صادي المترشح الوحيد لرئاسة الفاف بعد رفض طعون عبد الكريم مداور ومزيان إيغيل

الجزائر- سيكون وليد صادي المترشح الوحيد لانتخابات رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم المقررة يوم 21 سبتمبر على الساعة 00ر10 بعد ان رفضت الطعون المودعة من قبل كل من المترشحين : عبد الكريم مداور ومزيان ايغيل, حسبما اعلنته اليوم الثلاثاء الهيئة الفدرالية.

وأوردت اللجنة في بيان نشرته في الموقع الرسمي للفاف أنه "وبعد اجتماعها يومي 11 و 12 سبتمبر 2023 وبعد دراستها لملفات الطعون التي تقدم بها المترشحون, بدقة, قررت لجنة الطعون عدم قبول ملفي المترشحين مزيان ايغيل وعبد الكريم مداور".

وأرجعت الهيئة أسباب رفضها لملفي ايغيل ومداور الى "عدم شرعية التفويض الممنوح لايغيل, اضافة الى العقوبة الانضباطية التي رفعت عنه والمستندة الى المادة 24 لقانون العقوبات للفيفا لسنة 2023. أما مداور فرفض ملف ترشحه بسبب غياب شهادة جامعية فضلا عن العقوبة الانضباطية التي رفعت عنه والمستندة الى المادة 24 من قانون الفيفا للعقوبات".

كما افادت اللجنة ان الملف الذي تقدم به علي فرقاني, المترشح في قائمة مزيان ايغيل لنيل منصب عضو فيدرالي, جاء بعد الآجال المحددة.

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وأشارت لجنة الطعون أنها أخطرت المعنيين برفض ملفات ترشحهما لرئاسة الفيدرالية.

وتنعقد  الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 على (00ر10).

وبهذا سيكون وليد صادي, المترشح الوحيد لنيل منصب رئيس الفاف, لخلافة جهيد زفيزف المستقيل من منصبه يوليو الفارط, اثر اخفاقه في نيل منصب عضو في المكتب التنفيذي للكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كوميكس).

وانتخب جهيد زفيزف رئيسا للفيدرالية يوم 7 يوليو 2022, خلفا لشرف الدين عمارة, الذي استقال هو ايضا في مارس 2022.

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 16:19
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الاتحادية الجزائرية لكرة القدم : وليد صادي المترشح الوحيد لرئاسة الفاف بعد رفض طعون عبد الكريم مداور ومزيان إيغيل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 15:49     الفئـة : رياضــة   شارك

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