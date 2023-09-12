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كرة اليد/كأس إفريقيا 2023 (وسطيات /إناث): فوز الجزائر على مدغشقر 21-13

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 14:09     الفئـة : رياضــة

المنستير (تونس)- فاز  المنتخب الجزائري النسوي لكرة اليد (وسطيات), أمام نظيره الملغاشي بنتيجة 21-13 (الشوط الاول 7-6) اليوم الثلاثاء  في مباراة تدخل في اطار اليوم الخامس و الاخير من مرحلة المجموعات من الطبعة ال30 من بطولة  إفريقيا للأمم الجارية  بمدينة المنستير التونسية في الفترة الممتدة من 7 الى 14 سبتمبر الجاري.

و يعد هذا الفوز الثاني للتشكيلة الوطنية بعد المحقق امام مالي  بنتيجة (36-22) مقابل هزيمتين امام  المنتخبين التونسي و المصري بنفس النتيجة 32- 19 لتحتل بذلك الصف الثالث برصيد اربع نقاط .

و لحساب نفس المجموعة  تواجه تونس غريمتها مصر على الساعة 30ر18 من اجل صدارة المجموعة(ب)  بعد ان ضمن المنتخبان تأهلهما للمربع الذهبي.

وتتبع هذه المنافسة مباشرة بإجراء بطولة إفريقيا للشبلات المقررة بالمنستير و التي ادرجت فيها شبلات المنتخب الوطني النسوي في المجموعة الاولى رفقة منتخبات كل من غينيا و تونس و نيجيريا.

وتتأهل أفضل اربعة منتخبات الى بطولة إفريقيا للوسطيات و الشبلات 2024 .

 

-- الجولة الخامسة/ الثلاثاء 12 سبتمبر :

-- الجزائر - مدغشقر      21- 13

-- تونس   - مصر    (30ر18سا)

الترتيب

ن    ل

1 تونس     6   3   تأهلت للدور نصف النهائي

2-مصر     6   3  تأهلت للدور نصف النهائي

-------------------------------------------

3-الجزائر   4   4

-- مالي      2    4

-5 مدغشقر 0    4

 

مقابلات لعبت

 

الجولة الاولى/ الخميس 7 سبتمبر:

-- مالي / مصر     15-64

-- تونس/ مدغشقر  44-11

الجزائر (معفاة)

 

الجولة الثانية/ الجمعة 8 سبتمبر:

-- مدغشقر - مالي       25- 32

-- تونس    - الجزائر  32- 19

مصر (معفاة)

 

-- الجولة الثالثة/ السبت 9 سبتمبر :

 

-- مصر - مدغشقر    54-10

-- الجزائر - مالي    36-22

تونس (معفاة)

 

-- الجولة الرابعة/ الاحد  10 سبتمبر :

مصر - الجزائر      32- 19

-- مالي - تونس      19- 50

مدغشقر (معفاة) .

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كرة اليد/كأس إفريقيا 2023 (وسطيات /إناث): فوز الجزائر على مدغشقر 21-13
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 14:09     الفئـة : رياضــة   شارك

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