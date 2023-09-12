الكرات الحديدية (البطولة العالمية/ اللعب القصير): الجزائرية ايت ادير قيجية تتأهل للدور النهائي

وتأهلت قيجية التي تلعب في فريق سان مارن بفرنسا، الى المقابلة النهائية بعد فوزها على حساب ممثلة غمبوديا، إوك سريموم (13-10) في نصف النهائي، وقبلها على ممثلة بولندا (13-9) في الدور ربع النهائي، بعد أن أقصت ممثلة البنين (ب) في ثمن النهائي (13-12).
وفي الفردي ذكور، توقف مشوار ممثلي الجزائر في الدور الاول أمام بولندا بنتيجة (13-12).
أما في منافسة الثنائي إناث، أقصي المنتخب الوطني في اللقاء نصف النهائي بنتيجة (13-12) أمام فرنسا التي تواجه في النهائي ثنائي تايلاندا المتفوق على إسبانيا بنفس النتيجة.
بالمقابل، تفوق مشوار الزوجي ذكور في الدور الاول أمام منتخب البنين (ب) الذي خسر ضده بنتيجة (13-01).
وتشارك الجزائر في الموعد العالمي بسبعة رياضيين من عناصر المنتخب الوطني (رجال و سيدات) وبقيادة المدرب كريم سينيا.
ولتحضير موعد البنين، كان المنتخب الجزائري، قد اقام عدة تربصات إعدادية، وكان آخرها بمركز التحضير بتيكجدة (البويرة).
الرياض
يون المعنيون بالمشاركة في موعد البنين:
الرجال : نجيب عبد الحي، مرصاوي سيد أحمد، بوخفارجي عبد الجليل، باشن رابح، ايسري أعمر.
السيدات: نادية جباري، قيجية آيت إيدير.