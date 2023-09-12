الكرات الحديدية (البطولة العالمية/ اللعب القصير): الجزائرية ايت ادير قيجية تتأهل للدور النهائي

بورتو نوفو - تأهلت لاعبة الكرة الحديدية الجزائرية آيت إيدير قيجية إلى المباراة النهائية لبطولة العالم في اختصاص اللعب القصير (فردي سيدات)، التي تحتضن فعالياتها البنين في الفترة من 9 الى 17 سبتمبر. وستواجه ممثلة الجزائر في النهائي التونسية مونة بيجي.

وتأهلت قيجية التي تلعب في فريق سان مارن بفرنسا، الى المقابلة النهائية بعد فوزها على حساب ممثلة غمبوديا، إوك سريموم (13-10) في نصف النهائي، وقبلها على ممثلة بولندا (13-9) في الدور ربع النهائي، بعد أن أقصت ممثلة البنين (ب) في ثمن النهائي (13-12).

وفي الفردي ذكور، توقف مشوار ممثلي الجزائر في الدور الاول أمام بولندا بنتيجة (13-12).

أما في منافسة الثنائي إناث، أقصي المنتخب الوطني في اللقاء نصف النهائي بنتيجة (13-12) أمام فرنسا التي تواجه في النهائي ثنائي تايلاندا المتفوق على إسبانيا بنفس النتيجة.

بالمقابل، تفوق مشوار الزوجي ذكور في الدور الاول أمام منتخب البنين (ب) الذي خسر ضده بنتيجة (13-01).

وتشارك الجزائر في الموعد العالمي بسبعة رياضيين من عناصر المنتخب الوطني (رجال و سيدات) وبقيادة المدرب كريم سينيا.

ولتحضير موعد البنين، كان المنتخب الجزائري، قد اقام عدة تربصات إعدادية، وكان آخرها بمركز التحضير بتيكجدة (البويرة).

الرياض

يون المعنيون بالمشاركة في موعد البنين:

الرجال : نجيب عبد الحي، مرصاوي سيد أحمد، بوخفارجي عبد الجليل، باشن رابح، ايسري أعمر.

السيدات: نادية جباري، قيجية آيت إيدير.