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الدورة التأهيلية لاولمبياد-2024 (تصفيات)/اليوم الثالث: 11 ملاكما جزائريا في الدور ربع النهائي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 13:27     الفئـة : رياضــة

داكار - تأهل 11  ملاكما جزائريا، من بينهم البطلة إيمان خليف (66 كلغ)، مساء الاثنين، إلى الدور ربع النهائي من التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، والتي تتواصل فعالياتها الى 14 سبتمبر الجاري بداكار السنغالية.

ففي منافسات السيدات، تأهلت إيمان خليف (66 كلغ) بعد تغلبها على المغربية أميمة بلحبيب، وبوعلام رميسة (51 كلغ) الفائزة  على بيهافو نداباندولا (ناميبيا)، وعبد القادر حجالة فاطمة زهرة (54 كلغ) ، مباشرة للدور الربع النهائي ، و سلموني شهيرة (57 كلغ) التي حسمت تذكرتها بعد التغلب على المالية فاتوماتا كامارا، و خليف حجيلة (60 كلغ) بفوزها على المصرية محمد رحمة محفوظ.

أما بالنسبة للرجال، فإن آخر المتأهلين الجزائريين للدور ربع النهائي فهو هشام معوش (57 كلغ) الذي تغلب على المالي عبد الكريم باثيلي.

وبذلك ينضم إلى مواطنيه مزيان محمد (51 كلغ) المتأهل على حساب الطوغولي أوليفييه فلافونو، و يوغرطة آيت بيقة (63.5 كلغ) الذي تغلب بدوره على البوتسواني سييتشيرو كابو كولين ، و محمد حومري (92 كلغ) الذي اقصى الليبي محمد افريدة ، و يونس نموشي (80 كلغ) الذي ازاح الأوغندي بووغي شاديري، ومراد قاضي (+92 كلغ) الذي تغلب على الغاني أكانكوليم ديفيد باواه.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يوم غد الأربعاء من الساعة 11.00 صباحا إلى الساعة 19.00 مساء (بتوقيت الجزائر)، فيما تقام مباريات نصف النهائي في اليوم الموالي اي الخميس (نفس التوقيت).

وستقام النهائيات يوم الجمعة من الساعة 11:00 صباحا 45ر17 مساء، وفقا لموقع olympics.com.       وتتكون التشكيلة من 12 ملاكما (7 رجال وخمس يدات)، يقودها المدربان الوطنيان أحمد الدين ونور الدين الطويلبيني (رجال) وعبد الهاني كنزي ومحمد الشاوية (سيدات).

وفي دورة داكار التأهيلية، يقتطع المتوج فقط عن كل وزن تأشيرته إلى الاولمبياد لدى الرجال، فيما تتأهل منشطتا النهائي لدى السيدات الى الموعد الاولمبي عن كل وزن من الاوزان.

 

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الدورة التأهيلية لاولمبياد-2024 (تصفيات)/اليوم الثالث: 11 ملاكما جزائريا في الدور ربع النهائي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 13:27     الفئـة : رياضــة   شارك

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