ملاكمة/ الدورة التأهيلية لاولمبياد-2024 /تصفيات/: تأهل خمسة ملاكمين جزائريين الى الدور ربع النهائي

داكار - تأهل خمسة ملاكمين جزائريين اليوم الاثنين بداكار (السنغال), إلى ربع نهائي الدورة المؤهلة للألعاب الاولمبية باريس 2024 التي تتواصل فعالياتها إلى 14 سبتمبر.

ويتعلق الامر ب, خليف ايمان (66 كلغ), مزيان محمد أمين (51 كلغ), محمد حومري ( 92 كلغ) شهيرة سلموني ( 57 كلغ) وايت بقة يوغرطة ( 5. 63 كلغ).

ويواجه اخر ملاكم جزائري في المنافسة , هشام معوش (55 كلغ) الملاكم المالي باتيلي عبد الكريم في الدور ثمن النهائي سهرة اليوم .

واقصت هذا المساء, خليف ايمان منافستها المغربية بلحبيب أميمة في الدور ثمن النهائي ونفس الانجاز حققه مواطنها , مزيان محمد أمين الذي تجاوز عقبة الطوغولي فلافونو أوليفييه.

وفي وقت سابق , اقصى حومري نظيره الليبي إفريدان محمد في النزال الذي جمعهما لحساب الدور ثمن النهائي , فيما اطاحت سلموني بنظيرتها المالية كامارا مارين فطومة و تفوق ايت بقة على منافسه البوتسواني ستشيرو كابو كولين في نفس الدور.

وسبق للملاكمين الجزائريين مراد قاضي (+92 كلغ) و خليف حجيلة (60 كلغ), و رميساء بوعلام (51 كلغ) اقتطاع تذكرة الدور ربع النهائي.

وتواجه حجالة فاطمة الزهراء (54 كلغ), المعفية من الدور الأول, بعد غد الاربعاء لحساب الدور ربع النهائي, الفائزة من مباراة التونسية جلاسي شدى والسنغالية ندونغ مالمونة, النهائي.

للإشارة فإن الوفد الجزائري المشارك في موعد السنغال يتشكل من 12 ملاكما (7 رجال وخمس سيدات), ويقودها المدربان الوطنيان أحمد الدين وعبد العزيز طويلبيني (رجال) وعبد الهاني كنزي ومحمد شعوة (سيدات).

وفي دورة داكار التأهيلية, يقتطع المتوج فقط عن كل وزن تأشيرته الى الاولمبياد لدى الرجال, فيما تتأهل منشطتا النهائي لدى السيدات الى الموعد الاولمبي عن كل وزن من الاوزان.