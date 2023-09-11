كرة القدم/ مباراة ودية الجزائر- السنغال : الخضر يحلون بداكار

الجزائر- حل وفد المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم , بقيادة المدير الفني الوطني مصطفى بسكري مساء اليوم الاثنين بداكار , قادما من قسنطينة, تحسبا للمباراة الودية امام السنغال هذا الثلاثاء 12 سبتمبر على الساعة 00ر20سا بملعب عبدولاي واد بداكار, حسبما افادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وحطت الطائرة , بعد ما يقارب خمس ساعات من الطيران على الساعة 10ر13سا ( 10ر14سا,توقيت جزائري), بالمطار الدولي بداكار ,حيث كان في استقبال الوفد الجزائري , سفير الجزائر بداكار وفريقه, السيد خالد زهرات بوحلوان, حسب الهيئة الفديرالية.

كما حضر بالمطار , مناصرون جزائريون اوفياء للمنتخب الوطني ,من اجل مساندة رفاق القائد رياض محرز.

اقرأ أيضا : السنغال -الجزائر: مواجهة في القمة في عاشر مناسبة ودية بين المنتخبين منذ عام 1977

وتوجه الخضر بعدها الى مقر اقامتهم بفندق راديسون بلو الذي يبعد بحوالي 50 كلم عن المطار.

وبرمج الطاقم الفني بقيادة , المدرب جمال بلماضي , حصة تدريبية على الساعة 00ر19سا , على ارضية ملعب عبدو لاي واد, حيث خصصت ربع ساعة الاولى لوسائل الاعلام.

ويلعب المنتخبان الجزائري والسنغالي , مقابلتهما الودية العاشرة منذ 1977.

يذكر ان المنتخبين الجزائري والسنغالي, تأهلا الى نهائيات كاس افريقيا للأمم , المقررة بكوت ديفوار من 13 يناير الى 11 فبراير 2024.