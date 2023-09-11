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كرة القدم/ مباراة ودية الجزائر- السنغال : الخضر يحلون بداكار

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 سبتمبر 2023 19:32     الفئـة : رياضــة
كرة القدم/ مباراة ودية الجزائر- السنغال : الخضر يحلون بداكار

الجزائر- حل وفد المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم , بقيادة المدير الفني الوطني مصطفى بسكري مساء اليوم الاثنين  بداكار , قادما من قسنطينة, تحسبا للمباراة الودية  امام السنغال هذا الثلاثاء 12 سبتمبر على الساعة 00ر20سا بملعب عبدولاي واد بداكار, حسبما افادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وحطت الطائرة , بعد ما يقارب خمس ساعات من الطيران على الساعة 10ر13سا ( 10ر14سا,توقيت جزائري), بالمطار الدولي بداكار ,حيث كان في استقبال الوفد الجزائري , سفير الجزائر بداكار وفريقه, السيد خالد زهرات بوحلوان, حسب الهيئة الفديرالية.

كما حضر بالمطار , مناصرون جزائريون اوفياء للمنتخب الوطني ,من اجل مساندة رفاق القائد رياض محرز.

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وتوجه الخضر بعدها الى مقر اقامتهم بفندق راديسون بلو الذي يبعد بحوالي 50 كلم عن المطار.

وبرمج الطاقم الفني بقيادة , المدرب جمال بلماضي , حصة تدريبية على الساعة 00ر19سا , على ارضية ملعب عبدو لاي واد, حيث خصصت ربع ساعة الاولى لوسائل الاعلام.

ويلعب المنتخبان الجزائري والسنغالي , مقابلتهما الودية العاشرة  منذ 1977.

يذكر ان المنتخبين الجزائري والسنغالي, تأهلا الى نهائيات كاس افريقيا للأمم , المقررة بكوت ديفوار من 13 يناير الى 11 فبراير 2024.

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كرة القدم/ مباراة ودية الجزائر- السنغال : الخضر يحلون بداكار
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 سبتمبر 2023 19:32     الفئـة : رياضــة   شارك

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