الجيدو/الترتيب الأولمبي: تحسن محسوس في ترتيب المصارعين الجزائريين دريس وبلقاضي وبوعمار

الجزائر- حسن المصارعون الجزائريون دريس مسعود (أقل من 73كغ) وأمينة بلقاضي (أقل من 63كغ) و مصطفى ياسر بوعمار (أقل من 100كغ) بشكل محسوس ترتيبهم الاولمبي المؤهل إلى الالعاب الاولمبية المقبلة المقررة بباريس (فرنسا), حسب الترتيب الصادر عن الاتحادية الدولية للجيدو.

ويرجع الفضل في تحسين المصارعين الجزائريين لمراتبهم الاولمبية الي الميداليات الذهبية المتوجين بها في البطولة الافريقية الاخيرة التي انتهت فعالياتها بالدار البيضاء.

هذه النتيجة الممتازة التي تحصلوا عليها في المنافسة القارية منحت لكل واحد منهم مجموع 700 نقطة, وهو ما سمح لهم الارتقاء في سلم الترتيب الاولمبي, حيث أصبح دريس يحتل الصف الـ11 برصيد 2128 نقطة وبلقاضي الصف الـ19 بمجموع 1438 نقطة و بوعمار المرتبة الـ34 ومجموع 866 نقطة.

هذه المراتب الجديدة للمصارعين الجزائريين تضعهم في رواق جيد في طريق اقتطاع تأشيرة المشاركة في ألعاب باريس الاولمبية, شريطة الاحتفاظ بها أو تحسينها إلى غاية آخر أجل لغلق قائمة المرشحين المقررة في شهر يونيو المقبل.

من هنا, يتوجب على المصارعين الثلاثة مواصلة التألق في المنافسات الدولية المقبلة وحصد مزيد من النقاط, وعدم ترك المجال للمنافسين الآخرين الذين يبحثون أيضا عن التأهل إلى الموعد الاولمبي.