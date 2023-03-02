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كأس إفريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023: الجزائر تتجاوز ليبيا 3-2 وتبلغ النهائي

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 سبتمبر 2023 17:37     الفئـة : رياضــة
كأس إفريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023: الجزائر تتجاوز ليبيا 3-2 وتبلغ النهائي

القاهرة - تأهل  المنتخب الوطني الجزائري للكرة الطائرة (رجال) للمباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم المقامة بمصر من 3 الى 14 سبتمبر الجاري عقب فوزه على  نظيره الليبي بنتيجة 3 اشواط مقابل 2  (18-25 , 25-15 ,33-35 , 25-22 و15-11 ), اليوم  الاثنين بالقاهرة, في إطار نصف النهائي.

وكانت التشكيلة الوطنية قد تأهلت إلى المربع الذهبي بعد تغلبها على رواندا بنتيجة 3 أشواط دون رد (25-18 و 27- 25 و 25- 16), فيما فازت ليبيا على التشاد بثلاثة اشواط لصفر (25-20, 26-24, 25-17).

و سيواجه المنتخب الجزائري في المباراة النهائية المقررة يوم الاربعاء الفائز من مباراة الدور نصف النهائي الثانية بين مصر (البلد المنظم) و الكاميرون الجارية الان.

للتذكير جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا وتوج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).

 

 

الاثنين 11 سبتمبر:

 

النتائج الجزئية للدور نصف النهائي:

الجزائر  - ليبيا  3-0 (18-25, 25-15 ,33-35 ,25-22 و 15-11)

الكاميرون - مصر   جارية الان

 

الثلاثاء  12 سبتمبر:

 

المقابلات الترتيبية:

 من المركز 6 الى 16: غانا-غامبيا, كينيا-السينغال

من المركز 13 الى 15: مالي-بورندي

من المركز 5 الى 8: رواندا - التشاد, المغرب - تونس

 

الثلاثاء 12 سبتمبر : المباريات الترتيبية

 

الأربعاء 13 سبتمبر:

النهائي و  لقاء تحديد المركزين الثالث و الرابع.

آخر تعديل على الإثنين, 11 سبتمبر 2023 18:17
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كأس إفريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023: الجزائر تتجاوز ليبيا 3-2 وتبلغ النهائي
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 سبتمبر 2023 17:37     الفئـة : رياضــة   شارك

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