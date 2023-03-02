كأس إفريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023: الجزائر تتجاوز ليبيا 3-2 وتبلغ النهائي

وكانت التشكيلة الوطنية قد تأهلت إلى المربع الذهبي بعد تغلبها على رواندا بنتيجة 3 أشواط دون رد (25-18 و 27- 25 و 25- 16), فيما فازت ليبيا على التشاد بثلاثة اشواط لصفر (25-20, 26-24, 25-17).
و سيواجه المنتخب الجزائري في المباراة النهائية المقررة يوم الاربعاء الفائز من مباراة الدور نصف النهائي الثانية بين مصر (البلد المنظم) و الكاميرون الجارية الان.
للتذكير جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا وتوج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).
الاثنين 11 سبتمبر:
النتائج الجزئية للدور نصف النهائي:
الجزائر - ليبيا 3-0 (18-25, 25-15 ,33-35 ,25-22 و 15-11)
الكاميرون - مصر جارية الان
الثلاثاء 12 سبتمبر:
المقابلات الترتيبية:
من المركز 6 الى 16: غانا-غامبيا, كينيا-السينغال
من المركز 13 الى 15: مالي-بورندي
من المركز 5 الى 8: رواندا - التشاد, المغرب - تونس
الثلاثاء 12 سبتمبر : المباريات الترتيبية
الأربعاء 13 سبتمبر:
النهائي و لقاء تحديد المركزين الثالث و الرابع.