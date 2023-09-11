ملاكمة/ الدورة التأهيلية لاولمبياد-2024 : تأهل ثلاثة ملاكمين جزائريين الى الدور ربع النهائي

داكار- تأهل الملاكمون الجزائريون محمد حومري ( 92 كلغ) شهيرة سلموني ( 57 كلغ) وايت بقة يوغرطة ( 5. 63 كلغ), اليوم الاثنين بداكار (السنغال), إلى ربع نهائي الدورة المؤهلة للألعاب الاولمبية باريس 2024 التي تتواصل فعالياتها إلى 14 سبتمبر.

واقصى حومري نظيره الليبي إفريدان محمد في النزال الذي جمعهما لحساب الدور ثمن النهائي , فيما اطاحت سلموني بنظيرتها المالية كامارا مارين فطومة و تفوق ايت بقة على منافسه البوتسواني ستشيرو كابو كولين في نفس الدور.

وسبق للملاكمين الجزائريين مراد قاضي (+92 كلغ) و خليف حجيلة (60 كلغ), و رميساء بوعلام (51 كلغ) اقتطاع تذكرة الدور ربع النهائي.

وفي الحصة المسائية تواجه الجزائرية خليف ايمان (66 كلغ) نظيرتها المغربية بلحبيب أميمة, ويلاقي مواطنها مزيان محمد أمين (51 كلغ,) الطوغولي فلافونو أوليفييه فيما يواجه محمد معوش (57 كلغ) الملاكم المالي باتيلي عبد الكريم.

وتواجه حجالة فاطمة الزهراء (54 كلغ), المعفية من الدور الأول, يوم الاربعاء لحساب الدور ربع النهائي, الفائزة من مباراة التونسية جلاسي شدى والسنغالية ندونغ مالمونة, النهائي.

للإشارة أن الوفد الجزائري المشارك في موعد السنغال يتشكل من 12 ملاكما (7 رجال وخمس سيدات), ويقودها المدربان الوطنيان أحمد الدين وعبد العزيز طويلبيني (رجال) وعبد الهاني كنزي ومحمد شعوة (سيدات).

وفي دورة داكار التأهيلية, يقتطع المتوج فقط عن كل وزن تأشيرته الى الاولمبياد لدى الرجال, فيما تتأهل منشطتا النهائي لدى السيدات الى الموعد الاولمبي عن كل وزن من الاوزان.