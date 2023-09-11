البطولة العربية للكيك بوكسينغ والفول كونتاكت: الجزائر في المرتبة الثالثة في اختصاص الفول كونتاكت بذهبيتين وفضية

بغداد- احتل المنتخب الجزائري للفول كونتاكت المرتبة الثالثة في منافسات البطولة العربية التي جرت بمدينة السليمانية (العراق) من 6 الى 10 سبتمبر, بعدما حازت على ذهبيتين وفضية في هذا الاختصاص.

وحقق الذهبيتين كل من ساعد عيساوي في وزن (51 كلغ) و حمزة حطاب (67 كلغ), بينما عادت الفضية لبلال مجير في وزن (63.5 كلغ).

أما في اختصاص "الكيوان" حققت الجزائر ثلاث ميداليات ذهبية وبرونزيتين, حيث توج بالذهبية المصارع ساعد عيساوي (51 كلغ), بينما تحصل حمزة حطاب (67 كلغ) و بلال مجير (63.5 كلغ) على البرونزيتين.

وشاركت الجزائر بثلاثة عناصر فقط الا انها تمكنت من حصد هذا العدد من الميداليات بفضل الثلاثي: ساعد عيساوي (51 كلغ), حمزة حطاب (67 كلغ), وبلال مجير (63.5 كلغ).

وعرفت الطبعة الـ14 للبطولة العربية للكيك بوكسينغ والفول الكونتاكت والرياضات المشابهة, مشاركة 170 رياضي ورياضية, من تسعة بلدان وهي : الجزائر, العراق (البلد المنظم), مصر, المغرب, تونس, موريتانيا, سوريا, اليمن وفلسطين.

ويعود وفق المنتخب الوطني المكون من المصارعين الثلاثة المذكورين, بالإضافة الى رئيس الاتحادية الجزائرية, عبد القادر بن باهي رشيد, المدرب الوطني زغرابة رابح والحكم الدولي محمد مليحي, إلى ارض الوطن يوم غد الثلاثاء بمطار الجزائر الدولي في حدود العاشرة صباحا.