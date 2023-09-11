الألعاب البرالمبية الإفريقية الأولى / 2023: المنتخبان الجزائريان لكرة السلة على الكراسي من أجل مواصلة المشوار بثبات

اكرا- ينشط المنتخبان الجزائريان (رجال وسيدات) لكرة السلة على الكراسي, على التوالي, اللقاء نصف النهائي والنهائي من دورة الألعاب البرالمبية الإفريقية الاولى (غانا 3-12 سبتمبر), التي ستسمح للبطل فقط عند الجنسين من تمثيل القارة السمراء في الدورة الاخيرة المؤهلة إلى الالعاب البرالمبية بباريس السنة المقبلة.

عند الرجال, يلتقي المنتخب الجزائري, مساء اليوم الاثنين, نظيره السنغالي في نصف النهائي بعدما أنهى مشواره في الدور التأهيلي الاول في المجموعة (أ) في الصف الثاني برصيد 7 نقاط (+251ن كفارق في السلات) الأحسن في المجموعتين. وقد جمع نقاطه من ثلاثة انتصارات كان آخرها أمس الاحد أمام أوغندا (94-22).

وكانت بقية انتصارات "الخضر" على التوالي أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية (98-21) و غانا (124-14) مقابل تعثر أمام المغرب (65-57).

وفي المجموعة الثانية (ب), المشكلة من السنغال ومصر و أنغولا وكينيا وجنوب إفريقيا, سيطر عليها منتخب السنغال, الفريق المفاجأة في الدورة والذي أنهى الدور الاول بدون خطأ وبمجموع 8 نقاط (+166).

وسيلعب اللقاء نصف النهائي أمام السنغال,على تفاصيل دقيقة جدا خاصة وأن المنتخبين لم يسبق لهما أن إلتقيا في تاريخ رياضة كرة السلة على الكراسي الافريقية.

وخلال مباريات الدور الاول اعتمد الفريقان على اللاعبين اصحاب القامة الطويلة الذين عادة ما ينهونا عمل محركي الفريق أمام السلة.

وسيكون ثقل المقابلة من الجانب الجزائري على لاعبي أصحاب الخبرة على هذا المستوى من التنافس على غرار القائد نبيل قدون المحترف في فرنسا من أجل إقصاء السنغال الذي ليس له ما يخسره ثم انتظار النهائي الذي سيكون أمام الفائز من المباراة نصف النهائية الاخرى بين مصر والمغرب.

وتبقى العناصر الجزائرية مركزة جيدا على المباراة التي تعطيهم في حالة الفوز بها فرصة السعي نحو استعادة اللقب الافريقي أولا ثم التأهل الى الدورة الاخيرة المؤهلة إلى ألعاب باريس البرالمبية.

بدوره, بتأهله إلى اللقاء نصف النهائي لدورة أكرا, يكون المنتخب السنغالي قد حقق هدفه الاول في مجموعة (ب) متحديا منتخبات أكثر منه خبرة وتجربة, جنوب إفريقيا الذي تغلب عليه (62-29) ومصر (64-62).

وعن منتخبه قال رئيس اللجنة الوطنية السنغالية لكرة السلة على الكراسي, شيخ ندياي: "منذ مدة طويلة ونحن غائبون على الساحة الدولية. استطعنا العودة تدريجيا وتكوين مجموعة جيدة بفضل مساعدات وزير الشبال والرياضة".

ولمضاعفة حظوظه في الذهاب بعيدا في دورة أكرا, شكل الطاقم الفني للمنتخب السنغالي مجموعة متجانسة مكونة من لاعب سبعة لاعبين محليين مدعمين بخبرة خمسة آخرين ينشطون في أوروبا.

وفي دورة السيدات, سيلعب لقب منافسة كرة السلة على الكراسي لاول دورة برالمبية إفريقية بين الجزائر وجنوب إفريقيا اللذين سيلتقيان يوم غد الثلاثاء في آخر لقاء في الدورة والذي سيكون بمثابة نهائي من أجل تعيين بطل الدورة التي لعبت بمجموعة واحدة بسبعة منتخبات ضمت كل من الجزائر وجنوب إفريقيا وغانا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا والمغرب.

وقد تقابلت المنتخبات السبعة فيما بينها, وفي نهاية الجولة الاخيرة المقررة يوم غد الثلاثاء يتم تحديد صاحب المركز الاول والمتوج باللقب. وقبل هذه الجولة تتقاسم الجزائر وجنوب إفريقيا الصف الاول بنفس الرصيد 10 نقاط, لكن بفارق في السلات لصالح الجزائر بـ(+389) ضد 155 لجنوب إفريقيا.

وفي لقاءت أمس الاحد, تمكنت زميلات القائدة جميلة خمقاني من قصف منتخب غانا بنتيجة (100-9, الشوط الاول 51-4), فيما تغلبت جنوب إفريقيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 44-20.