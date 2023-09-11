السنغال -الجزائر: مواجهة في القمة في عاشر مناسبة ودية بين المنتخبين منذ عام 1977

الجزائر - يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره السنغالي يوم غد الثلاثاء (00ر20 بتوقيت الجزائر) في مباراة ودية بملعب -عبد اللاي وادي- بمدينة ديامنياديو بالعاصمة دكار, في لقاء ينتظر أن يكون قمة في الاداء والندية بين بطلي إفريقيا في آخر نسختين, يلتقيان للمرة العاشرة وديا, منذ سنة 1977.

وتعود آخر مقابلة جمعت الطرفين الى تاريخ 19 يوليو 2019, بمناسبة نهائي كأس افريقيا بملعب القاهرة الدولي (مصر), حيث عاد الفوز لـ"الخضر" بهدف أمضاه المهاجم بغداد بونجاح, وهو الذي منح به الجزائر اللقب القاري الثاني في تاريخها.

ومنذ 2015, التقى الفريقان في خمس مناسبات, والحصيلة في فائدة الجزائر بأربعة انتصارات وتعادل وحيد. أما بالعودة الى النتائج في السنوات السابقة فيبدو أن المنتخب الوطني بات يشكل "عقدة" كروية بالنسبة لنظيره السنغالي.

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وسيسعى الناخب الوطني جمال بلماضي الى الإطاحة بنظيره السنغالي آليو سيسي, الفائز مؤخرا وبجدارة في مباراة ودية على البرازيل (4-2), وفي حال الفوز بملعب -عبد اللاي وادي- فسيكون بمثابة جرعة معنوية مهمة سيما وأنه سيكون على أرض أحد أقوى المرشحين للتتويج باللقب القاري في "كان-2023" بكوت ديفوار.

ويرى المدرب الجزائري أن منافسه في هذه الودية وبعد تغلبه على البرازيل, بات يمثل أقوى الفرق في القارة الافريقية, مصرحا: "سيكون اختبارا حقيقيا أمام جمهور غفير وفريق يلعب بطريقة هجومية يسعى الى وضع حد لأربع خسائر متتالية امامنا.

عدة عناصر وطنية ستغيب عن هذا اللقاء اضافة الى نقص المنافسة بالنسبة للبعض الآخر, لكننا سنقدم كل ما لدينا في هذه المواجهة المعيارية".

وانهى الفريق الوطني مشواره التصفوي المؤهل الى كاس افريقيا 2023 (المؤجلة الى 2024) بتعادل (0-0) امام تنزانيا يوم الخميس بعنابة برسم الجولة السادسة عن المجموعة السادسة.

وبعد اللقاء استأنفت العناصر الوطنية التدريبات بتعداد مكتمل بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في سادس حصة, مع انضمام رامي بن سبعيني وبغداد بونجاح إلى المجموعة.

وتوجه الوفد الجزائري الى السنغال صباح اليوم الاثنين على متن طائرة خاصة انطلاقا من مطار محمد بوضياف بقسنطينة.

آليو سيسي: "المنتخب الجزائري يشكل عقدة لنا"

من جهته, صرح آليو سيسي مدرب السنغال والمتوج مع فريقه بالكأس الافريقية الاخيرة بالكاميرون عن منافسه قائلا: " المنتخب الجزائري يشكل عقدة بالنسبة لنا سيما خلال الخمس مباريات الاخيرة بفوزه علينا في أربع مناسبات منها".

ويرى مدرب "أسود التيرانغا" أن اللقاء "ليس ثأريا, لأننا نبحث عن تحسين المردود والانسجام في فريقنا وذلك تطبيقا لسياستنا وفلسفتنا الرياضية.

والهدف من المباراة هو التحضير الجيد من اجل الدخول بأحسن طريقة في نهائيات كأس افريقيا المقبلة بكوت ديفوار".

أما مهاجم الفريق وقائده ساديو ماني فأكد بدوره قائلا: " لدينا فريق قوي والجميع ينتظره. المقابلة لن تكون سهلة امام الجزائر لكننا نملك القدرات لهزم اي فريق. نحن جاهزون لهذا الموعد".

كما يرى ماني أن "المنتخب الجزائري لم يصبح الفريق الذي يخيف. صحيح اننا خسرنا امامه في اللقاءين الاخيرين, الا ان مقابلة يوم الثلاثاء لن تكون ثأرية لكنها تكتسي أهمية خاصة وأننا نلعبها داخل الديار ونحن قادرون على اعادة سيناريو مواجهة البرازيل (فوز 4-2)".

من جانب آخر, أفاد الصحفي الرياضي باباكار نداو فاي أن الكؤوس الافريقية الخمس التي حققتها السنغال مؤخرا لمختلف الفئات (الأكابر, اقل من 20 سنة, اقل من 17 سنة, المحليين والكرة الشاطئية) سيتم عرضها خلال لقاء السنغال-الجزائر, الذي سيجرى بأكشاك مغلقة.

يذكر أن الجزائر والسنغال تأهلتا الى كأس افريقيا للامم المقررة بكوت ديفوار من 13 يناير الى 11 فبراير 2024.

المباريات ال10 الأخيرة للمنتخب الجزائري قبل مواجهة تنزانيا

7 سبتمبر 2023 بملعب 19 ماي 1956 بعنابة: تصفيات كان -2023

الجزائر- تنزانيا 0-0

20 يونيو 2023 بملعب 19 ماي 1956 بعنابة: (مباراة ودية)

الجزائر - تونس 1-1

الهدف ( محرز ض ج 38)

18 يونيو 2023 بملعب جابوما (الكاميرون): تصفيات كان- 2023

أوغندا - الجزائر 1-2

الهدفان: عمورة (د 42 و 67)

27 مارس 2023 بملعب رادس (تونس): تصفيات كان-2023

النيجر - الجزائر 0 -1

الهدف: بغداد بونجاح (د 6)

23 مارس 2023 بالجزائر: تصفيات كان -2023

الجزائر - النيجر 2 -1

الهدفان: الحسان بونكانو (54 ضد مرماه) ورياض محرز (88)

19 نوفمبر 2022 بمدينة مالمو/السويد: (مباراة ودية)

السويد - الجزائر 2 - 0

16 نوفمبر 2022 بوهران: (مباراة ودية)

الجزائر - مالي 1-1

الهدف: رياض محرز (45 ض.ج)

28 سبتمبر 2022 بوهران: (مباراة ودية)

الجزائر - نيجيريا 2-1

الهدفان: رياض محرز (41 ض.ج) ويوسف عطال (61)

23 سبتمبر 2022 بوهران (مباراة ودية)

الجزائر - غينيا 1 - 0

الهدف: سليماني (79د)

12 يونيو 2022 بالدوحة (مباراة ودية)

الجزائر- إيران 2-1

الهدفان : بن عياد (د 43) عمورة (د82)

المجموع - 10 مقابلات: انتصارات (6) - تعادل (3) - هزيمة (1)

الأهداف المسجلة: 12 / الأهداف التي دخلت شباكه : 8

الهدافون: عمورة (3) - محرز (4) - بونجاح (1) - بن عياد (1) عطال (1) , سليماني (1), بونكانو (ضد مرماه).