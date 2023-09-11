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بطولة الوطنية للشطرنج السريع والخاطف: تنظيم الطبعة الثانية بعين الدفلى في سبتمبر

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 سبتمبر 2023 13:09     الفئـة : رياضــة
بطولة الوطنية للشطرنج السريع والخاطف: تنظيم الطبعة الثانية بعين الدفلى في سبتمبر

عين الدفلى - ستنظم الطبعة الثانية للبطولة الوطنية للشطرنج الخاطف والسريع من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري بالقاعة المتعددة الرياضات "الوحدة" بمدينة مليانة (ولاية عين الدفلى)، حسبما علم اليوم الإثنين لدى المنظمين.

وأكد الأمين العام للنادي الرياضي الهاوي "ملوك زوكابار"، حاج محمد خير الدين، في تصريح ل/وأج، أن الطبعة الثانية للبطولة الوطنية للعبة الشطرنج السريع و الخاطف التي ستحتضنها مدينة مليانة أيام 14، 15 و 16 سبتمبر الجاري "ستكون مفتوحة لكل النوادي المنخرطة مع الإتحاد الجزائري للشطرنج".

وأضاف حاج محمد أن البطولة ستجرى عبر تسع جولات وفق النظام السويسري، مشيرا إلى أن أربعة فرق تتكون من فئة الذكور والإناث فيما يخص الشطرنج السريع والخاطف ستشارك في هذه المنافسة الوطنية المنظمة من طرف الإتحادية الجزائرية للشطرنج بالتنسيق مع النادي الرياضي الهاوي "ملوك زوكابار" ومديرية الشباب والرياضة لولاية عين الدفلى.

للإشارة، سجلت الطبعة الأولى للبطولة الوطنية للشطرنج السريع و الخاطف التي نظمت بمليانة في أغسطس 2022 ما يقارب 120 مشاركا من مختلف ولايات الوطن، وفقا لنفس المصدر.

آخر تعديل على الإثنين, 11 سبتمبر 2023 13:26
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بطولة الوطنية للشطرنج السريع والخاطف: تنظيم الطبعة الثانية بعين الدفلى في سبتمبر
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 سبتمبر 2023 13:09     الفئـة : رياضــة   شارك

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