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الكرات الحديدية: وهران جاهزة لاستضافة البطولة العالمية للشباب للعب الطويل والرافل من 20 إلى 23 سبتمبر

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 سبتمبر 2023 11:55     الفئـة : رياضــة

وهران - ستحتضن وهران منافسات البطولة العالمية للشباب لرياضة الكرات الحديدية في اختصاصي اللعب الطويل ذكور لأقل من 18 و23 سنة والرافل لفئة أقل من 19 سنة إناث وذكور من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري حسبما علم لدى المنظمين.

وستعرف هذه التظاهرة الدولية المنظمة من طرف الاتحادية الجزائرية للكرات الحديدية والاتحادية الجزائرية للبلياردو والرافل تحت الرعاية السامية لوزارة الشباب والرياضة وولاية وهران مشاركة رياضيين يمثلون 22 بلدا.

وستقام منافسة اللعب الطويل للكرات الحديدية بالمركب الرياضي "لوفا" للكرات الحديدية بالسانيا في فئة أقل من 18 سنة و23 سنة ذكور في اختصاص الفردي والزوجي والرمي بالدقة والرمي التدرجي فردي والرمي السريع زوجي.

أما منافسة الرافل لأقل من 19 سنة ذكور وإناث فستقام بقصر الرياضات "حمو بوتليليس" بوهران في اختصاص مسابقات الزوجي ذكور وإناث والزوجي المختلط والفردي إناث وذكور والرمي بالدقة ذكور وإناث.

وينتظر إقامة حفل افتتاح هذه التظاهرة الرياضية الدولية يوم 19 سبتمبر بقصر الرياضات "حمو بتليليس" ابتداء من الساعة الخامسة مساء بحضور الوفود المشاركة.

وسيتم بداية من يوم الأحد المقبل الشروع في استقبال الوفود الأجنبية المشاركة في هذه البطولة العالمية حيث سيقيم الرياضيون على مستوى القرية المتوسطية ببلقايد والمنجزة بمناسبة احتضان وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط في صائفة 2022.

من جهة ثانية، برمجت على هامش هذه التظاهرة الرياضية الدولية جولات سياحية لفائدة المشاركين باتجاه المعالم التاريخية والسياحية التي تزخر بها عاصمة غرب البلاد فضلا عن حفلات فنية بمكان إيواء الوفود.

آخر تعديل على الإثنين, 11 سبتمبر 2023 11:58
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الكرات الحديدية: وهران جاهزة لاستضافة البطولة العالمية للشباب للعب الطويل والرافل من 20 إلى 23 سبتمبر
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 سبتمبر 2023 11:55     الفئـة : رياضــة   شارك

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