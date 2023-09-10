كأس إفريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023 (رجال): الجزائر- ليبيا في نصف النهائي يوم غد الاثنين بالقاهرة

وكانت التشكيلة الوطنية قد تأهلت إلى المربع الذهبي بعد تغلبها على رواندا بنتيجة 3 أشواط دون رد (25-18 و 27- 25 و 25- 16), فيما فازت ليبيا على التشاد بثلاثة اشواط لصفر (25-20, 26-24, 25-17).
وفي إطار اللقاءات الترتيبية من المركز 9 إلى 16, فازت كينيا على مالي 3-0 (26-24, 25-15, 25-23), فيما تغلبت غانا على تنزانيا 3-1 (19-25, 25-20, 25-16, 25-12), في الوقت الذي أطاحت فيه السنغال منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 (25-19, 27-25, 25-23).
للتذكير جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا وتوج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).
النتائج الجزئية لمباريات الدور ربع النهائي (التوقيت الجزائري):
الجزائر - رواندا 3-0 (25-18 , 27-25 و 25-16)
تونس - الكاميرون1-3 (22-25, 25-20, 25-27, 17-25)
المغرب - مصر 0-3 (19-25, 23-25, 18-25)
ليبيا- تشاد 3-0 (25-20, 26-24, 25-17)
الأحد 10 سبتمبر (يوم راحة)
الاثنين 11 سبتمبر:
الدور نصف النهائي و المقابلات الترتيبية :
الجزائر - ليبيا
الكامرون - مصر
الثلاثاء 12 سبتمبر:
المقابلات الترتيبية:
من المركز 6 الى 16 : غانا-غامبيا, كينيا-السينغال
من المركز 13 الى 15 : مالي-بورندي
من المركز 5 الى 8 : رواندا - التشاد, المغرب - تونس
الثلاثاء 12 سبتمبر : المباريات الترتيبية
الأربعاء 13 سبتمبر :
النهائي و لقاء تحديد المركزين الثالث و الرابع.