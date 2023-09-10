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كأس إفريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023 (رجال): الجزائر- ليبيا في نصف النهائي يوم غد الاثنين بالقاهرة

  أدرج يـوم : الأحد, 10 سبتمبر 2023 18:25     الفئـة : رياضــة
كأس إفريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023 (رجال): الجزائر- ليبيا في نصف النهائي يوم غد الاثنين بالقاهرة

القاهرة- يواجه المنتخب الجزائري للكرة الطائرة (رجال) نظيره الليبي, يوم غد الاثنين بالقاهرة, في إطار نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم المقامة بمصر من 3 الى 14 سبتمبر الجاري.

وكانت التشكيلة الوطنية قد تأهلت إلى المربع الذهبي بعد تغلبها على رواندا بنتيجة 3 أشواط دون رد (25-18 و 27- 25 و 25- 16), فيما فازت ليبيا على التشاد بثلاثة اشواط لصفر (25-20, 26-24, 25-17).

وفي إطار اللقاءات الترتيبية من المركز 9 إلى 16, فازت كينيا على مالي 3-0 (26-24, 25-15, 25-23), فيما تغلبت غانا على تنزانيا 3-1 (19-25, 25-20, 25-16, 25-12), في الوقت الذي أطاحت فيه السنغال منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 (25-19, 27-25, 25-23).

للتذكير جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا وتوج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).

 

النتائج الجزئية لمباريات الدور ربع النهائي (التوقيت الجزائري):

 

الجزائر - رواندا    3-0 (25-18 , 27-25 و 25-16)

تونس   - الكاميرون1-3  (22-25, 25-20, 25-27, 17-25)

المغرب - مصر    0-3   (19-25, 23-25, 18-25)

ليبيا- تشاد          3-0   (25-20, 26-24, 25-17)

 

الأحد 10 سبتمبر (يوم راحة)

 

الاثنين 11 سبتمبر:

الدور نصف النهائي و المقابلات الترتيبية :

 

الجزائر  - ليبيا

الكامرون - مصر

 

الثلاثاء  12 سبتمبر:

 

المقابلات الترتيبية:

 

من المركز 6 الى 16 : غانا-غامبيا, كينيا-السينغال

من المركز 13 الى 15 : مالي-بورندي

من المركز 5 الى 8 : رواندا - التشاد, المغرب - تونس

 

الثلاثاء 12 سبتمبر : المباريات الترتيبية

 

الأربعاء 13 سبتمبر :

النهائي و  لقاء تحديد المركزين الثالث و الرابع.

آخر تعديل على الأحد, 10 سبتمبر 2023 18:55
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كأس إفريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023 (رجال): الجزائر- ليبيا في نصف النهائي يوم غد الاثنين بالقاهرة
  أدرج يـوم : الأحد, 10 سبتمبر 2023 18:25     الفئـة : رياضــة   شارك

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