دراجات/ طواف صلالة 2023 (المرحلة1): فوز الجزائري حمزة ياسين

مسقط - فاز الدراج الجزائري, حمزة ياسين بسباق المرحلة الاولى لطواف صلالة 2023 الذي جرى اليوم الاحد بسلطنة عمان.

و أنهى الدراج الجزائري مسافة السباق بتوقيت 3سا 08د 05 ج.م , متقدما على الالماني روبان فيشر, والسلوفيني بول غريغا, في الوقت الذي دخل الجزائري الآخر, عزالدين لعقاب في المركز السادس, ومواطنه ايوب فركوس, في المرتبة ال16.

وتقام طبعة 2023 لطواف صلالة من 10 الى 13 سبتمبر على اربع مراحل, بمشاركة 75 دراجا, تابعين ل12 فريقا.

وتشارك الجزائر في موعد عمان بثلاثة دراجين وهم عبد الله بن يوسف- اسامة شبلاوي وعبد الكريم فركوس , بالاضافة الى المتسابقين المذكوين سابقا.

ويشرف على تأطير النخبة الوطنية, المدير التقني الوطني سمير علام, بمساعدة الميكانيكي السيد فؤاد حمزة والمعالج السيد عبد الرحمان بورزة.