دراجات/ طواف فان 2023 ( المرحلة 4): محمد نجيب عسال في المركز الثاني

اسطمبول - احتل الدراج الجزائري, محمد نجيب عسال المرتبة الثانية, في المرحلة الرابعة والاخيرة لطواف "فان" باسطمبول, الذي جرى اليوم الاحد على مسافة 125 كلم مابين مدينتي إرسيس وفان ( تركيا).

وكان الدولي الجزائري قد حصل على المرتبة الثالثة في السباق الذي جرى أمس السبت على مسافة 119.2 كلم بين مدينتي مالازجيرت و ارسيس.

ويشارك المنتخب الوطني في طواف فان بتركيا, بتشكيلة تتكون من الدراجين: محمد نجيب عسال- عبد الله بن يوسف- محمد أمين نهاري - رياض قوري.

ويشرف على النخبة الوطنية المدرب الوطني عبد الباسط حناشي بمساعدة الميكانيكي يوسف جراح والمعالج السيد عبد الرحيم عماري.

ويتواجد زملاء نجيب عسال منذ منتصف شهر اغسطس في تركيا للمشاركة في تربص ماقبل تنافسي, حيث شاركوا في عدة سباقات منها الجائزة الكبرى- قيصري (19 اغسطس) وطواف مدينة يغيدو ( من 25 الى 27 اغسطس).

ويعتبر طواف فان, آخر سباق مدرج في برنامج تحضير المنتخب الوطني للدراجات.