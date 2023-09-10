ملاكمة/ الدورة التأهيلية لأولمبياد-2024 : تأهل رميساء بوعلام إلى ربع النهائي وآيت بقة إلى الثمن

داكار - تأهل الملاكمان الجزائريان رميساء بوعلام (51 كلغ) وآيت بقة يوغرطة (63.5 كلغ), اليوم الاحد بداكار (السنغال), تواليا, إلى ربع وثمن نهائي الدورة المؤهلة للألعاب الاولمبية باريس 2024 التي تتواصل فعالياتها إلى 14 سبتمبر.

الملاكمة بوعلام روميساء, بطلة أفريقيا, أقصت نظيرتها الناميبية بيهافو نداباندولا, في النزال الذي جمعهما لحساب الدور ثمن النهائي. وكانت قبلها قد تأهلت يوم السبت على حساب الإثيوبية غاييزا بيتلهومم (السبت) من الدور السادس عشر.

من جانبه, تأهل آيت بقة يوغرطة (63.5 كلغ), صاحب ذهبيتي الألعاب المتوسطية بوهران والألعاب الرياضية العربية بالجزائر, إلى الدور ثمن النهائي بإقصائه متحديه الزامبي شيلاتا أندرو.

بدوره, سينازل الجزائري الآخر, يونس النموشي (80 كلغ) بعد دقائق لحساب الدور ثمن النهائي الأوغندي بووغي شاديري من أجل تأشيرة إلى ربع النهائي. وكان نموشي قد أقصى في الدور السادس عشر يوم السبت, الإيفواري كابا إبراهيم الذي انسحب من النزال.

وفي دورة داكار التأهيلية, يقتطع المتوج فقط عن كل وزن تأشيرته الى الاولمبياد لدى الرجال, فيما تتأهل منشطتا النهائي لدى السيدات الى الموعد الاولمبي عن كل وزن من الاوزان.