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جيدو/البطولة الافريقية: الجزائر في المرتبة الثانية ب5 ميداليات

  أدرج يـوم : الأحد, 10 سبتمبر 2023 16:03     الفئـة : رياضــة

الجزائر - احتل المنتخب الجزائري للجيدو (رجال وسيدات), المرتبة الثانية في جدول الميداليات النهائي لمنازلات الفردي في البطولة الافريقية للاختصاص- 2023 , التي اختتمت يوم السبت بالدار البيضاء.

وحصد ممثلو الجزائر, خمس ميداليات (3 ذهبيات, فضية وبرونزية), وراء مصر (المتوجة /3ذهبيات, فضيتان و3 برونزيات), فيما احتل البلد المضيف المركز الثالث.

و أحرز ذهب الجزائر كل من أمينة بلقاضي (-63 كلغ), دريس مسعود (-73 كلغ) ومصطفى ياسر بوعمار (-100كلغ), فيما نال مواطناهما, فائزة عيساهين (-52 كلغ) ومحمد المهدي ليلي (+100كلغ), تواليا الفضية والبرونزية.

وجدير ذكره ان تونس حصلت على المرتبة الرابعة (ذهبيتان و 7 برونزيات), أمام غينيا (الخامسة/ ذهبيتان), مدغشقر (السادسة /ذهبية), انغولا (السابعة/ فضيتان وبرونزية), الكاميرون (الثامنة / فضيتان) وكوت ديفوار (التاسعة/ فضية).

وشارك في البطولة الافريقية للاكابر التي جرت يومي الجمعة والسبت, 192 مصارعا (103 رجال و89سيدات), يمثلون 36 بلدا.

وقبل منازلات الفردي, أحرز الثنائي الجزائري المتكون من سعيد سماح وكهينة كاشار, يوم الخميس الماضي ميدالية فضية في مسابقة الكاتا.

وتجرى أمسية الاحد منافسات حسب الفرق بمشاركة 78مصارعا (39 رجال و 39 سيدات), يمثلون سبعة بلدان.

آخر تعديل على الأحد, 10 سبتمبر 2023 16:51
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جيدو/البطولة الافريقية: الجزائر في المرتبة الثانية ب5 ميداليات
  أدرج يـوم : الأحد, 10 سبتمبر 2023 16:03     الفئـة : رياضــة   شارك

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