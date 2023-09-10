كرة القدم (مقابلة ودية/ السنغال- الجزائر): المنتخب الوطني يجري الحصة التدريبية الخامسة له بتعداد مكتمل

الجزائر - أجرى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, مساء امس السبت ,الحصة تدريبية الخامسة له بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة, بتعداد مكتمل بعد التحاق الثنائي بغداد بونجاح ورامي بن سبعيني بالمجموعة, حسب ما افادت به اليوم الاحد الاتحادية الجزائرية للعبة (فاف) عبر موقعها الرسمي.

وغاب بونجاح عن كل الحصص الجماعية, بعدما التحق يوم الـ4 سبتمبر الجاري مصابا, بينما تعرض بن سبعيني, لإصابة خلال أول حصة تدريبية في ذات اليوم.

وكشفت "الفاف" عبر موقعها الالكتروني بأن "الخضر" تدربوا أمس السبت بتعداد مكتمل, قبل أقل من 48 ساعة عن المواجهة القوية المرتقبة أمام السنغال بالعاصمة داكار.

كما أكدت الهيئة الفدرالية بأن سفيان فيغولي, خضع على هامش حصة أمس, الخامسة منذ انطلاق التربص, لعمل خاص قبل أن يلتحق بالمجموعة في ثاني حصة تجريها بعد العودة إلى قسنطينة من عنابة حيث واجهت منتخب تنزانيا هناك (0-0), يوم الخميس لحساب الجولة السادسة والاخيرة من تصفيات كأس إفريقيا للامم لكرة القدم (كان-2023).

ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره السنغالي في مقابلة ودية إعدادية مساء يوم الثلاثاء بداية من الساعة ال00ر20سا بتوقيت الجزائر بملعب ديامنياديو بضواحي العاصمة السنغالية داكار, في مقابلة هي العاشرة في تاريخ المواجهات الودية بين التشكيلتين منذ الاولى التي لعبت سنة 1977.

وكان المنتخب السنغالي , قد خسر امام "الخضر" بنتيجة (1-0) في المقابلتين الأخيرتين التي جمعت الفريقين في نهائيات كاس افريقيا للأمم 2019 بمصر.

فانتصر المنتخب الجزائري في اللقاء الافتتاحي للدورة, ودعم تفوقه في اللقاء النهائي لدورة مصر.

وتجدر الاشارة أن السنغال و الجزائر, قد ضمنا تأهلهما لنهائيات كاس إفريقيا للامم المقبلة المقررة بكوت ديفوار في الفترة الممتدة من 13 يناير الى 11 فبراير 2024 .

-- برنامج اليوم الاحد :

45ر11سا : المشي

00ر12سا : حصة فيديو

30ر12سا : وجبة الغذاء

45ر17سا : حصة تدريبية

30ر21سا : حصة علاج .