ملاكمة/ الدورة التأهيلية لاولمبياد-2024 (تصفيات): الجزائريان قاضي و حجيلة في ربع نهائي المنافسة

داكار - حجز الملاكمان الجزائريان مراد قاضي (+92 كلغ) و خليف حجيلة (60 كلغ) تذكرتهما للدور ربع النهائي من الدورة المؤهلة للألعاب الاولمبية باريس 2024 التي تقام بعاصمة السنغال داكار من 9 الى 14 سبتمبر الجاري, في حين سيدخل ثلاثة ملاكمين المنافسة اليوم الأحد.

ففي فئة أكثر من 92 كلغ, تفوق مراد قاضي على الغاني أكانكوليم ديفيد باواه, بقرار من الحكم في الدور ثمن النهائي, وسيواجه في ربع النهائي يوم الأربعاء, الكاميروني مفوغو أموغو زاكاري سيرغ.

من جهتها, أقصت الملاكمة خليف حجيلة (60 كلغ) نظيرتها المصرية رحمة محفوظ. وستواجه صاحبة الميدالية الذهبية في الألعاب المتوسطية بوهران والألعاب الرياضية العربية بالجزائر, الموزمبيقية مولونغو إيزابيل ساندرا يوم الأربعاء في ربع النهائي.

وفي اليوم الثاني من الدورة التأهيلية للاولمبياد, ستلتقي الملاكمة بوعلام روميساء (51 كلغ), بطلة أفريقيا, نظيرتها الناميبية بيهافو نداباندولا, في دور ثمن النهائي, بعد أن تغلبت على الإثيوبية غاييزا بيتلهومم (السبت) في الدور السادس عشر.

كما سيتبارى مواطنها يونس النموشي (80 كلغ) في الدور ثمن النهائي ضد الأوغندي بووجي شاديري. وكان الجزائري قد أقصى في الدور السادس عشر يوم السبت, الإيفواري كابا إبراهيم الذي انسحب من النزال.

بالمقابل, الملاكم آيت بقة يوغرطة (63.5 كلغ), الحائز على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب المتوسطية بوهران والألعاب الرياضية العربية بالجزائر, سيدخل الحلبة ضد الزامبي شيلاتا أندرو في دور السادس عشر.

و خلال اليوم الأول من منافسات موعد داكار أمس السبت, اقتطع خمسة ملاكمين جزائريين من أصل ستة تأشيرة المرور إلى الادوار الثانية, في حين خرج يعيش يوسف إسلام (71 كلغ) من المنافسة, بعدما خسر أمام المصري العوضي عمر السيد.

وتأهل ثلاثة ملاكمين إلى دور ثمن النهائي وهم: بوعلام رميساء (51 كلغ), يونس نموشي (80 كلغ) وهشام معوش (57 كلغ), في حين ضمن مراد قاضي (+92 كلغ) وخليف حجيلة (60 كلغ) تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وبحسب نتائج القرعة التي أجريت يوم الجمعة في داكار, سيدخل مزيان محمد أمين (51 كلغ) الحلبة يوم الاثنين لحساب ثمن النهائي وسيقابل الفائز من النزال بين الغامبي كور ماري والطوغولي فلافونو أوليفييه. كما سيدخل محمد الحومري (92 كلغ) المنافسة أمام الليبي إفريدان محمد مصطفى يوم الاثنين لحساب ذات الدور.

من جهتهما, وضعت القرعة الجزائريتين سلموني شهيرة (57 كلغ) وخليف إيمان (66 كلغ) تواليا أمام المالية كامارا مارين فطومة والمغربية بلحبيب أميمة لحساب ثمن النهائي المقرر ليوم غد الاثنين.

بينما ستواجه حجالة فاطمة الزهراء (54 كلغ), المعفية من الدور الأول, يوم الاربعاء لحساب الدور ربع النهائي, الفائزة من مباراة التونسية جلاسي شدى والسنغالية ندونغ مالمونة, النهائي.

للاشارة أن الوفد الجزائري المشارك في موعد السنغال يتشكل من 12 ملاكما (7 رجال وخمس سيدات), ويقودها المدربان الوطنيان أحمد الدين وعبد العزيز طويلبيني (رجال) وعبد الهاني كنزي ومحمد شعوة (سيدات).

وفي دورة داكار التأهيلية, يقتطع المتوج فقط عن كل وزن تأشيرته الى الاولمبياد لدى الرجال, فيما تتأهل منشطتا النهائي لدى السيدات الى الموعد الاولمبي عن كل وزن من الاوزان.