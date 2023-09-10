الرابطة المحترفة موبيليس (تحضيرات) : فوز اتحاد الجزائر وديا على رائد القبة (2-0)

وسجل ثنائية الاتحاد كل من فتوحي في (د 39) و آيت الحاج في (د 79).
وكان نادي "سوسطارة" قد فاز يوم الاربعاء على حساب شبيبة الساورة بنتيجة (2-1) بملحق ملعب -نيسلون مانديلا- ببراقي (الجزائر العاصمة).
وتعد هذه المباراة الودية الثانية لتشكيلة "البهجة" منذ عودتها من تونس اين أجرت تربصا تحضيريا بمدنية طبرقة تخللته ثلاثة لقاءات ودية فازت بها أمام فرق تونسية وهي: النادي البنزرتي (5-0) و النجم الرياضي المتلوي (3-0) و نادي المرسى (5-1).
ويستعد رفاق القائد زين الدين بلعيد لخوض كأس السوبر الإفريقي ضد الأهلي المصري (المتوج برابطة أبطال إفريقيا-2023) يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 بملعب 'الملك فهد' بمدينة الطائف (العربية السعودية).
ولحساب الموسم الجديد من كأس الكونفدرالية الإفريقية أعفي اتحاد الجزائر (حامل اللقب) من الدور التمهيدي الأول ليواجه في الدور الثاني نادي الفتح الرياضي الرباطي الذي تأهل على حساب جمعية لوتو البنيني. وسيجرى لقاء الذهاب خارج القواعد (15-17 سبتمبر) بينما يلعب الإياب بالجزائر (29-30 سبتمبر و1
أكتوبر 2023).
ومحليا سيستهل اتحاد الجزائر البطولة الجزائرية بلقاء داربي عاصمي ضد الجار نادي بارادو قبل أن يستضيف اتحاد خنشلة لحساب الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس وفق رزنامة الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.
من جهته، تعد هذه الودية الاولى لرائد القبة (الرابطة الثانية هواة)، بعد عودته من التربص التحضيري بعين الدراهم (تونس)، حيث اجري عدة لقاءات تحضيرية هناك استعدادا للموسم الكروي الجديد.
ولحساب الجولة الاولى من الرابطة الثانية هواة لكرة القدم، يلتقي الرائد بالضيف شباب المشرية يوم السبت 23 سبتمبر.