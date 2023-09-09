جيدو/بطولة إفريقيا (فردي): ياسر بوعمار يتوج بذهبية وزن أقل من 100 كلغ

الدار البيضاء - أهدى المصارع, ياسر بوعمار, ثالث ميدالية ذهبية للجزائر في البطولة الإفريقية فردي, الجارية حاليا بالدار البيضاء, عقب فوزه اليوم السبت في نهائي وزن أقل من 100 كلغ على السنغالي, ليباس ندياي.

وتضاف الى الذهبيتين اللتين حققهما المصارعان أمينة بلقاضي (أقل من 63 كلغ) و مسعود دريس (اقل من 73 كلغ) أمس الجمعة, وهو ما سمح لهما بحصد 700 نقطة في اطار السباق على افتكاك التأشيرة الى الألعاب الأولمبية-2024 بباريس الفرنسية.

من جهتها, أحرزت فايزة عيساحين الميدالية الفضية, بعد خسارتها في نهائي أقل من 52 كلغ, صباح أمس الجمعة.

بينما اكتفى المصارع الجزائري الآخر, محمد المهدي ليلي, بالميدالية البرونزية في وزن (+ 100 كلغ) اثر خسارته في نصف النهائي أمام الغيني بوبكار ماني.

بالمقابل, كانت بقية العناصر الوطنية أقل حظا في هذه المنافسة, حيث اقصي من الدور الاول كل من ديهية بن شعلال (اقل من 70 كلغ), مروة معمري (+ 78 كلغ) عماد أغيلاس بن عزوق ( اقل من 81 كلغ) واسامة كابري (- 90 كلغ).

و أقصي يوم امس الجمعة المصارع وائل الزين (اقل من 66 كلغ) في الدور الثاني من البطولة أمام المصري احمد عبد الرحمان بعد إعفائه من الدور الأول.

كما أخفقت زينة بوعكاش (أقل من 57 كلغ) في الذهاب بعيدا في المنافسة رغم بدايتها الموفقة في البطولة حيت نجحت في اجتياز الأدوار الثلاثة الاولى قبل ان تسقط امام الغينية ماريانا ستيفنس.

ولم تغتنم بوعكاش فرصة الاستدراك و انهزمت امام الموريسية كريستيان لوجنتيل لتفوت على نفسنها فرصة بلوغ المربع الذهبي.

نفس الشيء بالنسبة لصونية اصلاح (+ 78 كلغ) التي خسرت امام الكامرونية ريشال آنيتا سوبي مبيلا, لتخوض نزالا استدراكيا أمام السنغالية مونيكا سانيا لكنها انهزمت امامها.

يذكر ان الجزائر تشارك في بطولة إفريقيا 2023, المقامة من 7 الى 11 سبتمبر, بـ12 مصارعا بهدف إحراز اكبر عدد من الميداليات و تدعيم حظوظ مصارعيها في التأهل الي الألعاب الاولمبية باريس 2024.

وقد انطلقت البطولة الإفريقية يوم الخميس باختصاص الكاتا (استعراض) حيث أحرزت الجزائر ميدالية فضية بواسطة الثنائي المختلط سماح السعيد و كاشر كهينة.