الألعاب البرالمبية الإفريقية الأولى 2023: فوز المنتخب الجزائري (سيدات) لكرة السلة على الكراسي على جمهورية الكونغو 82- 24

و يعد هذا الفوز الرابع على التوالي للتشكيلة الوطنية بعد الانتصارات المحققة أمام كل من كينيا (98-8) والمغرب (87-5), و زامبيا (85-14 ).
و بفضل هذا الفوز الجديد دعم المنتخب الجزائري مركزه في ريادة الترتيب في دورة تضم سبعة منتخبات في مجموعة واحدة, يتوج الأول منها باللقب الإفريقي الذي سيسمح له بالمشاركة في الدورة التأهيلية الأخيرة للألعاب البرالمبية بباريس-2024.
وتحتل الجزائر الصف الأول برصيد 8 نقاط من أربع انتصارات في انتظار بقية مبارياته أمام على التوالي غانا (الأحد) ثم جنوب إفريقيا (الثلاثاء) في لقاء الذي قد يكون المحدد للبطل.