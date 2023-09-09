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الألعاب البرالمبية الإفريقية الأولى 2023: فوز المنتخب الجزائري (سيدات) لكرة السلة على الكراسي على جمهورية الكونغو 82- 24

  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 18:46     الفئـة : رياضــة

أكرا - فاز المنتخب النسوي الجزائري لكرة السلة على الكراسي على نظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 82- 24  الشوط الأول (35-11) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت بالقاعة المتعددة الرياضات بمدينة أكرا لحساب دورة الألعاب البرالمبية الإفريقية الاولى.

و يعد هذا الفوز الرابع على التوالي للتشكيلة الوطنية بعد الانتصارات المحققة أمام كل من كينيا (98-8) والمغرب (87-5), و زامبيا (85-14 ).

و بفضل هذا الفوز الجديد دعم المنتخب الجزائري مركزه في ريادة الترتيب في دورة تضم سبعة منتخبات في مجموعة واحدة, يتوج الأول منها باللقب الإفريقي الذي سيسمح له بالمشاركة في الدورة التأهيلية الأخيرة للألعاب البرالمبية بباريس-2024.

وتحتل الجزائر الصف الأول برصيد 8 نقاط من أربع انتصارات في انتظار بقية مبارياته أمام على التوالي غانا (الأحد) ثم جنوب إفريقيا (الثلاثاء) في لقاء الذي قد يكون المحدد للبطل.

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الألعاب البرالمبية الإفريقية الأولى 2023: فوز المنتخب الجزائري (سيدات) لكرة السلة على الكراسي على جمهورية الكونغو 82- 24
  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 18:46     الفئـة : رياضــة   شارك

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