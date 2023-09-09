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الدورة الوطنية لكرة اليد سيدات "سارة بابوهون" بوهران: تتويج نادي الأبيار

  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 18:33     الفئـة : رياضــة
الدورة الوطنية لكرة اليد سيدات &quot;سارة بابوهون&quot; بوهران: تتويج نادي الأبيار

وهران - توج  نادي الأبيار بلقب الدورة الوطنية لكرة اليد للسيدات تخليدا لروح اللاعبة سارة بابوهون بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي التجمع الرياضي السطايفي بنتيجة 27 - 16 بالقاعة المتعددة الرياضات "العقيد لطفي" بوهران.

وعاد المركز الثالث في هذه الدورة التي اختتمت سهرة أمس الجمعة لنادي شبيبة أوزلاقن بعد فوزه على نادي أفاق مواهب وهران بنتيجة 23-17.

وعرفت هذه التظاهرة الرياضية المنظمة على مدار ثلاثة أيام من طرف نادي أفاق مواهب وهران لكرة اليد بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لولاية وهران و الاتحادية الجزائرية لكرة اليد مشاركة خمسة فرق وهي نادي الأبيار ونادي التجمع الرياضي السطايفي وجمعية عين طاية وشبيبة أوزلاقن ونادي افاق مواهب وهران .

كما أقيمت على هامش هذه الدورة جولات سياحية لفائدة المشاركين باتجاه عدد من المعالم التاريخية والسياحية التي تزخر بها عاصمة غرب البلاد.

وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين بحضور السلطات المحلية وأعضاء من الاتحادية الجزائرية لكرة اليد وممثلي مديرية الشباب والرياضة لولاية وهران وبعض اللاعبات السابقات للمنتخب الوطني لكرة اليد.

آخر تعديل على السبت, 09 سبتمبر 2023 18:36
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الدورة الوطنية لكرة اليد سيدات "سارة بابوهون" بوهران: تتويج نادي الأبيار
  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 18:33     الفئـة : رياضــة   شارك

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