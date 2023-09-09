كرة اليد/كاس إفريقيا 2023 (وسطيات /إناث): فوز المنتخب الجزائري على  نظيره المالي 36-22

المنستير (تونس) - فاز المنتخب الجزائري النسوي لكرة اليد (وسطيات), أمام نظيره المالي بنتيجة (36-22) الشوط الأول (16-8)اليوم السبت في مباراة تدخل في اطار اليوم الثالث من منافسات الطبعة ال30 من بطولة إفريقيا للأمم الجارية بمدينة المنستير التونسية في الفترة الممتدة من 7 الى 14 سبتمبر الجاري.

وكانت التشكيلة الوطنية قد انهزمت في خرجتها الاولى امس الجمعة امام المنتخب التونسي بنتيجة 19- 32 الشوط الأول (9-16) .

و في اللقاء الأخر عن نفس المجموعة فازت مصر على مدغشقر بنتيجة 54- 10 .

مدرجا في المجموعة الثانية, سيواجه المنتخب الوطني في المقابلة الثالثة يوم غد الأحد منتخب مصر ثم منتخب مدغشقر يوم الاثنين 11 سبتمبر في ختام مرحلة المجموعات.

وتتشكل المجموعة الاولى في هذه البطولة من منتخبات كل من انغولا, غينيا, كوت ديفوار, جمهورية الكونغو الديمقراطية و كينيا.

ووفق صيغة المنافسة, سيتأهل صاحبا المركزين الأول و الثاني الى الدور النصف نهائي.

وتتبع هذه المنافسة مباشرة بإجراء بطولة إفريقيا للشبلات المقررة بالمنستير و التي ادرجت فيها شبلات المنتخب الوطني النسوي في المجموعة الاولى رفقة منتخبات كل من غينيا و تونس و نيجيريا.

وتتأهل أفضل اربعة منتخبات الى بطولة إفريقيا للوسطيات و الشبلات 2024 .

-- الجولة الثالثة/ السبت 9 سبتمبر :

-- مصر - مدغشقر 54-10

-- الجزائر - مالي 36-22

تونس (معفاة)

الترتيب

ن ل

1 تونس 4 2

2-مصر 4 2

3-الجزائر 2 2

-- مالي 2 3

-5 مدغشقر 0 3

مقابلات لعبت

الجولة الاولى/ الخميس 7 سبتمبر:

-- مالي / مصر 15-64

-- تونس/ مدغشقر 44-11

الجزائر (معفاة)

الجولة الثانية/ الجمعة 8 سبتمبر:

-- مدغشقر - مالي 25- 32

-- تونس - الجزائر 32- 19

مصر (معفاة)

-- الجولة الرابعة/ الاحد 10 سبتمبر :

-- مصر - الجزائر (00ر16سا)

-- مالي - تونس (30ر18سا)

مدغشقر (معفاة)

-- الجولة الخامسة/ الاثنين 11 سبتمبر :

-- الجزائر - مدغشقر (00ر11سا)

-- تونس - مصر (30ر18سا) .