كأس إفريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023: المنتخب الجزائري يجتاز نظيره الرواندي 3-0 ويبلغ المربع الذهبي

و ستواجه التشكيلة الوطنية بقيادة المدرب كريمو برناوي في الدور نصف النهائي المقرر يوم الاثنين المتأهل من المباراة بين ليبيا و تشاد المقررة على الساعة 00ر 17 .
للتذكير جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا و توج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).
النتائج الجزئية لمباريات الدور ربع النهائي (التوقيت الجزائري):
السبت 9 سبتمبر 2023
الجزائر - رواندا 3-0 (25-18 , 27-25 و 25-16)
تونس - الكاميرون 00ر 15
المغرب- مصر 00ر17
ليبيا- تشاد 00ر 17
الأحد 10 سبتمبر (يوم راحة)
الاثنين 11 سبتمبر : الدور نصف النهائي و المقابلات الترتيبية
الثلاثاء 12 سبتمبر: المقابلات الترتيبية
الاربعاء 13 سبتمبر: النهائي و المباراة الترتيبية من اجل تحديد المركزين الثالث و الرابع.