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كأس إفريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023: المنتخب الجزائري يجتاز نظيره الرواندي 3-0 ويبلغ المربع الذهبي

  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 15:18     الفئـة : رياضــة
كأس إفريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023: المنتخب الجزائري يجتاز نظيره الرواندي 3-0 ويبلغ المربع الذهبي

القاهرة - تأهل المنتخب الوطني الجزائري للكرة الطائرة رجال للدور نصف النهائي لمنافسات كأس إفريقيا للأمم المقامة في مصر من 3 الى 14 سبتمبر الجاري, عقب فوزه على نظيره الرواندي بنتيجة 3 أشواط مقابل صفر (25-18 و 27- 25 و 25- 16 ) اليوم السبت بالقاهرة.

و ستواجه التشكيلة الوطنية بقيادة المدرب كريمو برناوي في الدور نصف النهائي المقرر يوم الاثنين المتأهل  من المباراة بين ليبيا و تشاد المقررة  على الساعة 00ر 17 .

للتذكير جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا و توج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).

 

النتائج الجزئية  لمباريات الدور ربع النهائي (التوقيت الجزائري):

  

السبت 9 سبتمبر 2023

الجزائر - رواندا  3-0 (25-18 , 27-25 و 25-16)

تونس - الكاميرون 00ر 15

المغرب- مصر  00ر17

ليبيا- تشاد      00ر 17

 

الأحد 10 سبتمبر (يوم راحة)

 الاثنين 11 سبتمبر : الدور نصف النهائي و المقابلات الترتيبية

الثلاثاء  12 سبتمبر: المقابلات الترتيبية

الاربعاء 13 سبتمبر: النهائي و المباراة الترتيبية من اجل تحديد المركزين الثالث و الرابع.

 

آخر تعديل على السبت, 09 سبتمبر 2023 15:49
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كأس إفريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023: المنتخب الجزائري يجتاز نظيره الرواندي 3-0 ويبلغ المربع الذهبي
  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 15:18     الفئـة : رياضــة   شارك

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