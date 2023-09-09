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التنسيق جاري مع مختلف الاتحاديات الدولية من أجل إعادة الاستقرار للاتحاديات الوطنية التي تعاني من مشاكل داخلية

  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 13:44     الفئـة : رياضــة
التنسيق جاري مع مختلف الاتحاديات الدولية من أجل إعادة الاستقرار للاتحاديات الوطنية التي تعاني من مشاكل داخلية

الجزائر - أكد الأمين العام للجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية خير الدين برباري يوم السبت بالجزائر العاصمة أن "التنسيق جاري مع مختلف الاتحاديات الدولية من أجل إعادة الاستقرار للاتحاديات الرياضية الوطنية التي تعاني من نزاعات داخلية".

و أوضح برباري في تصريح صحفي أدلى به على هامش اليوم الدراسي تحت عنوان "الرياضة الجامعية..واقع و آفاق"أنه "من العادي جدا أن تعاني بعض الاتحاديات الرياضية من مشاكل داخلية إلا أن اللجنة الاولمبية بصدد التنسيق مع مختلف الاتحاديات الدولية من أجل إعادة الاستقرار لهذه الاتحاديات و تسوية وضعيتها القانونية.".

و في هذا الصدد صرح الأمين العام للجنة الاولمبية و الرياضية أن "بعض الاتحاديات سيتم تنظيم جمعيتها العامة الانتخابية في أقرب الآجال بينما سيتم انتظار صدور الأحكام النهائية للعدالة بخصوص اخرى سواء من أجل إعادة الرئيس السابق إلى منصبه او انتخاب رئيس جديد".

و بالنسبة للنتائج التي حققها الرياضيون الجزائريون خلال المحافل الإفريقية و الدولية ، اعتبر برباري أن "الميدالية الذهبية التي أحرزها ادريس مسعود خلال البطولة الإفريقية للجيدو التي اختتمت أمس الجمعة تجعلنا نتفاءل و نطمح في تحقيق ميدالية أولمبية مثلما هو الحال بالنسبة للعداء الجزائري جمال سجاتي الذي تحصل على المرتبة الاولى في سباق 800 متر ببروكسيل في الجولة  ال13 للدوري الماسي 2023 و هي كلها مؤشرات إيجابية تحسبا لأولمبياد 2024.".

و بالنسبة للألعاب الاولمبية 2024 بباريس، صرح الأمين العام للجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية أنه سيتم تنظيم اجتماعات تنسيقية مع كل الاتحاديات الوطنية نهاية شهر سبتمبر الجاري تحضيرا للمشاركة الجزائرية في أولمبياد 2024، مؤكدا أن "الهيئة الاولمبية بالتنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة سخرت كل الإمكانيات البشرية و المالية من أجل مرافقة الرياضيين بهدف التأهل الى موعد باريس الاولمبي.".

آخر تعديل على السبت, 09 سبتمبر 2023 14:30
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التنسيق جاري مع مختلف الاتحاديات الدولية من أجل إعادة الاستقرار للاتحاديات الوطنية التي تعاني من مشاكل داخلية
  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 13:44     الفئـة : رياضــة   شارك

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