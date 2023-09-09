ملاكمة/ الدورة التأهيلية لأولمبياد-2024 (تصفيات)/ اليوم الأول : ستة جزائريين يدخلون المنافسة اليوم السبت بداكار

داكار- سيدخل ستة ملاكمين جزائريين المنافسة اليوم السبت, خلال اليوم الأول من منافسات الدورة التأهيلية للألعاب الاولمبية بباريس 2024 , المقررة من 9 الى 14 سبتمبر بالعاصمة السنغالية داكار.

ولدى الرجال, سيدخل يعيش يوسف إسلام (71 كغ) المنافسة ضد المصري العوضي عمر السيد في إطار الدور ال16 من الدورة التأهيلية للأولمبياد. وفي حالة الفوز سيواجه الجزائري منافسه الليبي سعيد محمد فتحي يوم الأحد ضمن الدور ثمن النهائي.

وسيخوض زميله هشام معوش (57 كلغ) أول مباراة له أمام الغابوني مومبي فرانك ستيفي في دور الـ16. وفي حالة الفوز سيواجه الجزائري في دور الـ16 المقرر يوم الاثنين الفائز من المواجهة بين المالي باثيلي عبد الكريم والمصري كيلاني أمير محمد.

وفي فئة أكثر من 92 كلغ , سيواجه مراد قاضي الغاني أكانكوليم ديفيد باواه, في دور ال16. وسيسمح الفوز للجزائري بخوض منازلة الدور ربع النهائي المقررة يوم الأربعاء ضد الكاميروني مفوجو أموجو زاكاري سيرج , الذي تم إعفاؤه من الدور الأول.

من جهته سيواجه يونس نموشي (80 كلغ) الإيفواري كابا إبراهيم, في دور الـ16.

وفي حالة فوزه, سيواجه الجزائري الأوغندي بووجي شاديري يوم الأحد.

و بالنسبة للسيدات, ستدخل بوعلام روميساء (51 كلغ)، حاملة لقب بطولة أفريقيا, المنافسة أمام الإثيوبية غايزا بيتلهوم جيزاهين, في الدور ال16. وستواجه الناميبي نجيشيا نداباندورا يوم الأحد في الدور ثمن النهائي.

وتدخل الملاكمة خليف حجيلة (60 كغ) المنافسة أمام المصرية محمد رحمة محفوظ, لحساب منافسات الدور الـ16. وستواجه صاحبة الميدالية الذهبية في دورة الألعاب المتوسطية بوهران والألعاب الرياضية العربية, في حالة فوزها, الموزمبيقية مولونجو إيزابيل ساندرا يوم الأربعاء في ربع النهائي.

وحسب نتائج القرعة التي جرت يوم امس الجمعة في داكار, سيخوض آيت بقة يوغرطة (63,5 كغ) أول مباراة له أمام الزامبي تشيلاتا أندرو غدا الأحد في دور الـ16, فيما سيدخل زميله مزيان محمد أمين (51 كلغ) المنافسة في الدور ربع النهائي يوم الاثنين المقبل حيث سيواجه الفائز من المنازلة بين الغامبي كور ماري والطوغولي فلافونو أوليفييه.

وسيخوض محمد حومري (92 كغ) أول مباراة له أمام الليبي إفريدان محمد مصطفى يوم الاثنين لحساب دور الـ16.

من جهتهما ستبدأ منافسات سلموني شهيرة (57 كلغ) وخليف إيمان (66 كلغ) يوم الاثنين , بمواجهة المالية كامارا مارين فطومة والمغربية بلحبيب أميمة تواليا ضمن الدور ثمن النهائي.

وستواجه حجالة فاطمة الزهراء (54 كلغ), المعفية من الدور الأول, الفائزة من مباراة التونسية جلاسي شدى والسنغالية ندونغ مالمونة , الأربعاء, في ربع النهائي.

وفي تصريح لواج , أكد المدير الفني الوطني , مراد مزيان, إنه راض للغاية عن ظروف إقامة الوفد الجزائري الذي حل بالعاصمة السنغالية صباح الأربعاء الماضي, قبل تحليل نتائج القرعة للملاكمين الجزائريين.

وأضاف قائلا : "سنسير المنافسة منازلة تلو الأخرى مع العلم أنه يجب علينا تحقيق ثلاثة انتصارات لانتزاع التأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2024 بالنسبة للسيدات, بينما لدى الرجال يجب تحقيق أربعة انتصارات على الأقل لانتزاع تذكرة التأهل إلى الأولمبياد".

وبخصوص الحالة النفسية للملاكمين الجزائريين, أكد مزيان أن "الملاكمين متحمسون للغاية للحصول على أكبر عدد ممكن من تأشيرات التأهل في منافسة من المتوقع أن تكون صعبة للغاية بمشاركة 235 ملاكما يمثلون 42 دولة سيشاركون في البطولة. علينا أن نقاتل من أجل انتزاع التذاكر المؤهلة الى اولمبياد باريس 2024".

ويتكون الوفد الجزائري من 12 ملاكما (7 رجال وخمس سيدات), ويقودها المدربان الوطنيان أحمد الدين وعبد العزيز طويلبيني (رجال) وعبد الهاني كنزي ومحمد شعوة (سيدات).

وفي دورة دكار التأهيلية, يقتطع المتوج فقط عن كل وزن تأشيرته الى الاولمبياد لدى الرجال فيما تتأهل منشطتا النهائي لدى السيدات الى الموعد الاولمبي عن كل وزن من الاوزان.