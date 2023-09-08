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البطولة العربية التاسعة لألعاب القوى (اقل من 18 سنة): الجزائر تنال تسع ميداليات منها ثلاث ذهبيات

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 سبتمبر 2023 19:56     الفئـة : رياضــة
البطولة العربية التاسعة لألعاب القوى (اقل من 18 سنة): الجزائر تنال تسع ميداليات منها ثلاث ذهبيات

مسقط  - أحرز المنتخب الجزائري لألعاب القوى لأقل من 18 سنة تسع ميداليات منها ثلاث ذهبيات في اليوم الأول من البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين و الناشئات (اقل من 18 سنة) الجارية بمحافظة ظفار (سلطنة عمان) .

وأحرز الميداليات الذهبية الثلاث كل من لؤي لعمراوي (في نهائي سباق 110 متر حواجز) وفي القفز الطويل بالإضافة الي ملاك بالهادي (في نهائي سباق 100 متر حواجز) .

أما الميداليات الفضية فكانت بواسطة قاسمي زهر الدين في نهائي سباق 110 متر حواجز وعودية شيماء في نهائي سباق 100 متر حواجز فضلا عن فضيتي هيثم عرفات بن عولى في نهائي الرمح و مزيغ سخري في القفز الطويل.

وعادت الميداليات البرونزية الى كل من شيماء عوايدية في القفز الطويل وبن صافي دعاء في نهائي سباق 100 م .

وتشارك الجزائر ب 38 رياضيا، منهم 19 فتاة، في الطبعة التاسعة للبطولة العربية لألعاب القوى للشبان (اقل من 18 سنة)، والمقررة من 8 الى 11 سبتمبر الحالي، بمحافظة ظفار (سلطنة عمان).

وتم توجيه الدعوة لأبرز العناصر المتألقة خلال البطولة الوطنية، لا سيما القادمين من أندية رابطتي الجزائر العاصمة (14 عداء) وبجاية (8 عناصر).

من جانب آخر، كشف الأمين العام للاتحاد العماني لألعاب القوى، أسعد بن حمود الحوسني، أن عدد الرياضيين المشاركين في هذا الموعد يقدر ب 430 رياضيا يمثلون 18 بلدا عربيا، يتنافسون على 20 اختصاصا.

آخر تعديل على الجمعة, 08 سبتمبر 2023 20:06
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البطولة العربية التاسعة لألعاب القوى (اقل من 18 سنة): الجزائر تنال تسع ميداليات منها ثلاث ذهبيات
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 سبتمبر 2023 19:56     الفئـة : رياضــة   شارك

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