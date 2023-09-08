دراجة الطريق/ طواف فان- تركيا 2023 (المرحلة الثانية): الجزائري نهاري يحل في المركز العاشر

اسطنبول - احتل الدراج الجزائري محمد أمين نهاري المرتبة العاشرة (10) في المرحلة الثانية من طواف فان بتركيا الذي جرى اليوم الجمعة على مسافة 93.1 كلم بين مدينتي تاتفان و مالازجيرت.

وسجل نهاري زمن قدره 2 سا07د02 ثا في حين دخل مواطنه محمد عبد الرحمان قصير في المركز الثالث عشر (13) بنفس التوقيت.

وفي المرحلة الاولى التي جرت أمس الخميس حل الدراج محمد أمين نهاري في المرتبة التاسعة على مسافة 132.7 كلم بين مدينتي فان و تاتفان.

وسجل نهاري زمن قدره 3سا 06د31 ثا في حين دخل مواطنه محمد نجيب عسال في المركز العاشر (10) بنفس التوقيت.

ويشارك المنتخب الوطني "نخبة رجال" في طواف فان - Van في تركيا الذي يقام من 7 إلى 10 سبتمبر على 4 مراحل بتشكيلة تتكون من الدراجين: محمد نجيب عسال- عبد الله بن يوسف- محمد أمين نهاري - رياض وري و عبد الرحمان قصير تحت إشراف المدرب الوطني عبد الباسط حناشي بمساعدة الميكانيكي يوسف جراح والمعالج السيد عبد الرحيم عماري.