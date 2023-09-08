جيدو/بطولة إفريقيا فردي: الجزائريان بلقاضي أمينة و دريس مسعود يتوجان بميداليتين ذهبيتين

الدار البيضاء - توج المصارعان أمينة بلقاضي (أقل من 63 كلغ) و مسعود دريس (اقل من 73 كلغ) بميداليتين ذهبيتين اليوم الجمعة في البطولة الإفريقية 2023 الجارية بالدار البيضاء بعد مشوار موفق و دون أخطاء.

وخلال النهائيات التي جرت مساء اليوم لحساب اليوم الأول من المنافسة فازت الجزائرية أمينة بلقاضي على الانغولية موكونغي دياسونيما بينما تغلب مواطنها دريس مسعود على المصارع المغربي حسان الدوكالي.

من جهتها أحرزت فايزة عيساحين (اقل من 52 كلغ) الميدالية الفضية.

بالمقابل أخفقت مواطنتها زينة بوعكاش (اقل من 57 كلغ) في الذهاب بعيدا في المنافسة رغم بدايتها الموفقة في البطولة حيت نجحت في اجتياز الأدوار الثلاثة الاولى قبل ان تسقط امام الغينية ماريانا ستيفنس. ولم تغتنم بوعكاش فرصة الاستدراك و انهزمت امام الموريسية كريستيان لوجنتيل لتفوت على نفسنها فرصة بلوغ المربع الذهبي.

وأقصي المصارع وائل الزين (اقل من 66 كلغ) في الدور الثاني من البطولة أمام المصري احمد عبد الرحمان بعد إعفائه من الدور الأول. نفس المصير عرفه زميله عماد اغيلس بن عزوق (اقل من 81 كلغ) الذى غادر المنافسة في الدور الأول بعد خسارته امام احمد المزياتي.

يذكر أن الجزائر تشارك في بطولة إفريقيا 2023 ب 12 مصارعا بهدف إحراز اكبر عدد من الميداليات و تدعيم حظوظ مصارعها في التأهل الي الألعاب الاولمبية باريس 2024.

وستدخل العناصر الدولية الجزائرية الست المتبقية غمار المنافسة اعتبارا من يوم غد السبت و يتعلق الأمر بكل من ديهية بن شعلال (اقل من 70 كلغ) مروة عمري

(+78 كلغ) صونية اصلاح (+ 78 كلغ) عند السيدات بالإضافة الي اسامة كبري (- 90 كلغ) و ياسر بوعمار (-100 كلغ) و محمد المهدي ليلي (+100 كلغ) عند الرجال.

وقد انطلقت البطولة الإفريقية يوم أمس الخميس بمسابقة الكاتا حيث أحرزت الجزائر ميدالية فضية بواسطة الثنائي المختلط سماح السعيد و كاشر كهينة.