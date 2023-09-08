كأس افريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023 : المنتخب الجزائري يفوز على غانا 3-0  ويمر للدور ربع النهائي

القاهرة - تأهل المنتخب الوطني الجزائري للكرة الطائرة رجال للدور ربع النهائي لمنافسات كأس افريقيا للأمم المقامة في مصر من 3 الى 14 سبتمبر الجاري، عقب فوزه على نظيره الغاني بنتيجة 3 اشواط مقابل صفر (25-22 و 25- 21 و 25- 20 ) اليوم الجمعة بالقاهرة.

وستواجه التشكيلة الوطنية بقيادة المدرب كريمو برناوي في الدور ربع النهائي منتخب رواندا المتأهل على حساب تنزانيا بنتيجة 3-1 في الدور ثمن النهائي (25-22 و 27-29 و 25-21 و 25-12) .

وتعرف البطولة الافريقية في طبعتها ال 25 مشاركة 15 منتخبا وزعت على اربع مجموعات. و تأهلت كل الفرق الى الدور ثمن النهائي الجاري اليوم الجمعة .

للتذكير جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا و توج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).

النتائج الجزئية لمباريات الدور الثمن النهائي:

الجزائر - غانا 3-0

رواندا - تنزانيا 3- 1

التشاد - غامبيا 3-1

المغرب - مالي 3-0

تونس - السنغال 3-0

الكاميرون - بورندي 3-0

مصر - كينيا جارية الان

ليبيا معفاة.