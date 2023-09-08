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كأس افريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023 : المنتخب الجزائري يفوز على غانا 3-0  ويمر للدور ربع النهائي

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 سبتمبر 2023 17:48     الفئـة : رياضــة

القاهرة - تأهل المنتخب الوطني الجزائري للكرة الطائرة رجال للدور ربع النهائي لمنافسات كأس افريقيا للأمم المقامة في مصر من 3 الى 14 سبتمبر الجاري، عقب فوزه على نظيره الغاني بنتيجة 3 اشواط مقابل صفر (25-22 و 25- 21 و 25- 20 ) اليوم الجمعة بالقاهرة.

وستواجه التشكيلة الوطنية بقيادة المدرب كريمو برناوي في الدور ربع النهائي منتخب رواندا المتأهل على حساب  تنزانيا بنتيجة  3-1 في الدور ثمن النهائي (25-22 و 27-29 و 25-21 و 25-12) .

وتعرف البطولة الافريقية في طبعتها ال 25 مشاركة 15 منتخبا وزعت على اربع مجموعات. و تأهلت كل الفرق الى الدور ثمن النهائي الجاري اليوم  الجمعة .

للتذكير جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا و توج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).

 

  النتائج الجزئية  لمباريات الدور الثمن النهائي:

  

   الجزائر - غانا    3-0

   رواندا - تنزانيا   3- 1

   التشاد - غامبيا     3-1

   المغرب - مالي    3-0

    تونس - السنغال  3-0

   الكاميرون - بورندي 3-0

مصر - كينيا    جارية الان  

ليبيا معفاة.

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كأس افريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023 : المنتخب الجزائري يفوز على غانا 3-0  ويمر للدور ربع النهائي
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 سبتمبر 2023 17:48     الفئـة : رياضــة   شارك

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