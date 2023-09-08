كأس افريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023 : المنتخب الجزائري يفوز على غانا 3-0  ويمر للدور ربع النهائي

وستواجه التشكيلة الوطنية بقيادة المدرب كريمو برناوي في الدور ربع النهائي منتخب رواندا المتأهل على حساب تنزانيا بنتيجة 3-1 في الدور ثمن النهائي (25-22 و 27-29 و 25-21 و 25-12) .
وتعرف البطولة الافريقية في طبعتها ال 25 مشاركة 15 منتخبا وزعت على اربع مجموعات. و تأهلت كل الفرق الى الدور ثمن النهائي الجاري اليوم الجمعة .
للتذكير جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا و توج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).
النتائج الجزئية لمباريات الدور الثمن النهائي:
الجزائر - غانا 3-0
رواندا - تنزانيا 3- 1
التشاد - غامبيا 3-1
المغرب - مالي 3-0
تونس - السنغال 3-0
الكاميرون - بورندي 3-0
مصر - كينيا جارية الان
ليبيا معفاة.