كاس إفريقيا للأمم 2025 و 2027 : الكشف عن أسماء الدول المنظمة في 7 سبتمبر

القاهرة - سيتم الإعلان عن البلدين الذين سيمنح لهما شرف تنظيم نهائيات كاس افريقيا للأمم 2025 و 2027 يوم الاربعاء 27 سبتمبر الجاري، حسبما اودته الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يوم الخميس، تم من خلاله اعتماد قرارات بالإجماع، والمصادقة على القرارات التي اتخذتها إدارة الهيئة الكروية القارية.

وقال رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي: " اتخذت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قرارات مهمة بالإجماع من شأنها أن تساهم بشكل كبير في استدامة كرة القدم، وقدرتها التنافسية العالمية وجاذبيتها في القارة الإفريقية. سنلتقي مرة أخرى في القاهرة يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، لمناقشة واتخاذ قرارات بشأن البلدين الذين سيمنح لهما استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027 ".

يذكر أن العديد من الدول الافريقية من بينها الجزائر ترشحت لاستضافة نهائيات كاس افريقيا للأمم 2025 و 2027. و قامت لجنة تفتيش مستقلة بزيارات ميدانية للدول المترشحة و اعدت تقارير مفصلة في هذا الاطار.

وأضاف رئيس الكاف قائلا : "كما ستستضيف الكاف في الأسابيع المقبلة، الاجتماع الأول لاتحاد الأندية الإفريقية (ACA) الذي يمثل أكثر أندية كرة القدم نجاحا وأكبر أندية كرة القدم في إفريقيا. نريد أن تكون أندية كرة القدم الإفريقية قابلة للتطبيق تجاريًا ومربحة. سأستمر في الالتزام مع رعاتنا وشركائنا الحاليين والمستقبليين، لضمان بناء علاقات متبادلة المنفعة على المدى الطويل".

من جهته أطلع الأمين العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فيرون موسنغو أومبا، اللجنة التنفيذية على التقدم المحقق في كوت ديفوار، تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، التي ستنطلق في 13 يناير 2024.

كما ناقش الاجتماع أيضا، الاستعدادات "الممتازة والتقدم المحقق" في تنظيم منافسة كرة القدم للأندية ، الدوري الإفريقي لكرة القدم (AFL)، والتي ستنطلق فعالياتها، يوم 20 أكتوبر 2023 في دار السلام بتنزانيا.