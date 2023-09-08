انطلاق الطبعة الثانية للمهرجان الوطني للخيل الجزائري بوهران

وعرف اليوم الأول من هذه الطبعة للمهرجان التي تنظمها على مدار ثلاثة أيام بلدية السانية (وهران) تحت الرعاية السامية لوالي ولاية وهران بالتنسيق مع مديريتي الثقافة والشباب والرياضة لوهران إجراء مسابقات في القفز على الحواجز و عروض في الفنطازيا من تقديم فرق محلية و أخرى فلكلورية و قراءات شعرية في جو بهيج.

وقد برمج لسهرة السبت حفل فني بالمركب المتعدد الرياضات "18 فبراير" ستنشطه كل من فرقة "الرعد" للعلاوي من ولاية سيدي بلعباس و فرقة "بارود رجال توات" لوهران و الفنان صابر الهواري تتخلله الفكاهة مع الحاجة توحة ومصطفى بلاحدود و الشيخ القرشي.

وسيختتم المهرجان امسية الأحد بسهرة فنية بمشاركة الفنانة حورية بابا والفكاهي هواري فتيتة و حميد لحلو.