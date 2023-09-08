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تجديف (البطولة العالمية - صربيا 2023): الجزائري بودينة يحتل المرتبة الثالثة في نهائي "ب"

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 سبتمبر 2023 16:29     الفئـة : رياضــة
تجديف (البطولة العالمية - صربيا 2023): الجزائري بودينة يحتل المرتبة الثالثة في نهائي &quot;ب&quot;

بلغراد - احتل الجداف الجزائري، سيد علي بودينة، اليوم الجمعة، المرتبة الثالثة في نهائي "ب" لبطولة العالم  2023 (خفيف فردي/ رجال)، الجارية فعالياتها بالعاصمة الصربية بلغراد (3-10 سبتمبر).

وقطع  بودينة السباق في 8د و06ثا و17ج، متأخرا على المتوج بالسباق الامريكي سامويل مالفين (8د و02ثا و59ج) والاسباني مانيل بالاستيغي (8د و04ثا و34ج).

أمس الخميس، كان الجداف الجزائري قد أخفق في التأهل إلى نهائي "أ"، بعدما احتل الصف الرابع في سباق نصف النهائي الذي قطعه في 7 دقائق و 58 ثانية و 75 جزء بالمائة، بعيدا عن الفائز الجداف البولندي ارثور ميكولازيفيسكي (7 د و 44ث و 19 ج/م) متبوعا بالفرنسي  باتيست سافايتي (7د و48 ث و 40 ج/م).

وحل ثالثا النمساوي لوكاس رايس بتوقيت (7 د و 53 ث و 75 ج/م). و تأهل هذا الثلاثي لنهائي "أ" المقرر أيضا اليوم الجمعة.

ويعد بودينة ممثل الجزائر الوحيد، المشارك في منافسات البطولة العالمية للتجديف، المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024 .

ويشارك في اختصاص السكيف خفيف و هو تخصص غير مدرج في الاولمبياد القادم فيما غابت الجزائر عن باقي الإختصاصات الأولمبية.

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تجديف (البطولة العالمية - صربيا 2023): الجزائري بودينة يحتل المرتبة الثالثة في نهائي "ب"
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 سبتمبر 2023 16:29     الفئـة : رياضــة   شارك

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