Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تصفيات كأس أمم إفريقيا2023 : الجزائر و تنزانيا يتعادلان و يتأهلان للنهائيات

  أدرج يـوم : الخميس, 07 سبتمبر 2023 22:19     الفئـة : رياضــة
تصفيات كأس أمم إفريقيا2023 : الجزائر و تنزانيا يتعادلان و يتأهلان للنهائيات

عنابة - تعادل المنتخبان الجزائري و التنزاني لكرة القدم بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعتهما سهرة اليوم الخميس بملعب 19 ماي 1956 بعنابة في إطار الجولة السادسة والأخيرة لحساب المجموعة السادسة لتصفيات كأس إفريقيا للأمم (كان2023).

و بهذا التعادل السلبي (0-0) يكون المنتخبان الجزائري و التنزاني قد تأهلا إلى نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم (كان 2023 المقررة بكوت ديفوار.

و قد استهل لاعبو الفريقين المباراة من دون ضغط و على وقع نسق متوسط، حيث لم يشهد النصف ساعة الأول أي محاولة صريحة ما عدا توغلات المهاجمين فارس شايبي و بدر الدين بوعناني على الرواقين لكنها لم تستثمر كلها.

الثلث الأخير من المباراة عرف تغيرا طفيفا في نسق اللعب حيث اتسم بالاندفاع البدني و الصراعات الثنائية كما سمح لهجوم الفريقين بالاقتراب أكثر من المرمى، لاسيما خلال محاولة محمد أمين توغاي في الدقيقة 30 برأسية مرت بقليل فوق العارضة الأفقية لمرمى الخصم.

و لم يتأخر فريق تنزانيا كثيرا في الرد، حيث كاد اللاعب دونيس بروسبير أن يفتتح باب التسجيل لفريقه بتسديدة قوية لولا يقظة الحارس الجزائري أنتوني مندريا الذي أبعدها ببراعة.

كما كادت الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أن تحمل معها الجديد للخضر بعد توغل المهاجم بوعناني على الرواق الأيمن، حيث قدم كرة جميلة لزميله محيوص الذي سدد الكرة برأسية ساقطة كاد أن يسكنها في الشباك.

أما الشوط الثاني، فقد تميز بعدة هجمات لمحاربي الصحراء، لاسيما عن طريق اللاعب حيماد عبدلي الذي كان أقرب للتهديف في ثلاث مناسبات أولها في الدقيقة 46 برأسية مرت بقليل عن القائم الأيسر لمرمى الخصم، تلتها تسديدة قوية في الدقيقة 59 أسالت العرق البارد للفريق المنافس، قبل محاولة ثالثة لذات اللاعب برأسية كاد أن يخادع بها حارس الخصم.

كما كاد بوعناني هو الآخر أن يوقع الإصابة الأولى للخضر في الدقيقة 63 حين توغل وراوغ مدافعين اثنين ثم سدد كرة مقوسة مرت بقليل فوق العارضة الأفقية.

و قد أنعشت التغييرات التي أجراها الناخب الوطني جمال بلماضي في الربع ساعة الأخير من عمر المباراة أجواء اللعب لكنها لم تؤثر على نتيجة اللقاء، حيث سير المنتخب التنزاني ما تبقى من المقابلة بذكاء و تفادى الوقوع في الأخطاء و تلقي الأهداف إلى أن أعلن حكم اللقاء جيندو لويس هونيانداندي عن نهاية اللقاء ليتأهل بذلك الفريقان إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 بكوت ديفوار.

آخر تعديل على الخميس, 07 سبتمبر 2023 22:56
كلـمات مفتـاحيــة :
تصفيات كأس أمم إفريقيا2023 : الجزائر و تنزانيا يتعادلان و يتأهلان للنهائيات
  أدرج يـوم : الخميس, 07 سبتمبر 2023 22:19     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.07

تصفيات كأس أمم إفريقيا2023 : الجزائر و تنزانيا يتعادلان و يتأهلان للنهائيات

23.09.07

كرة القدم (تصفيات كاس إفريقيا-2023)/المجموعة السادسة- الجولة السادسة : الجزائر تتعادل…

23.09.07

هزة أرضية بقوة 8ر3 درجة بولاية باتنة

23.09.07

سوناطراك تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي "غازتك" بسنغافورة

23.09.07

مكافحة الجراد: وزارة الفلاحة تتخذ عدة إجراءات استباقية على المستوى المحلي والإقليمي

23.09.07

تعليم عالي: دورة خاصة لإعادة التوجيه والتحويل في التخصصات الطبية بورقلة وبشار والأغواط

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.04

الدخول المدرسي سيكون يوم الثلاثاء 19 سبتمبر

23.09.05

وزارة العدل تنبه إلى أن حسابيها عبر فايسبوك وتويتر الموثقين بالشارة الزرقاء هما صفحتاها…

23.09.05

وزير الإتصال يجتمع بمدراء المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع

23.09.04

رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق من ولايتي تلمسان والبيض

23.09.05

فلاحة-تجارة : اجتماع اللجنة القطاعية المكلفة بضمان وفرة المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك

23.09.04

وزارة التربية الوطنية تدعو الراغبين في التوظيف كأساتذة متعاقدين إلى إيداع ملفاتهم على…