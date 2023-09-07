كرة القدم (تصفيات كاس إفريقيا-2023)/المجموعة السادسة- الجولة السادسة : الجزائر تتعادل أمام تنزانيا (0-0)

عنابة - تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم أمام تنزانيا بنتيجة (0-0), سهرة اليوم الخميس بملعب 19 ماي 1956 بعنابة, ضمن الجولة السادسة والاخيرة عن المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة الى كأس افريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار.

وفي اللقاء الآخر عن نفس المجموعة, فازت أوغندا على مضيفها منتخب النيجر بنتيجة (2-0).

وبهذا ترافق تنزانيا المنتخب الجزائري الى نهائيات الـ"كان" المقررة مطلع السنة المقبلة بكوت ديفوار, باحتلالها المركز الثاني رافعة رصيدها الى 8 نقاط, فيما تقصى أوغندا باحتلالها المركز الثالث (7ن) رفقة النيجر متذيل الترتيب بنقطتين.

ومباشرة بعد مواجهة تنزانيا, سيتنقل "الخضر" إلى داكار لمواجهة اسود "التيرانغا" في لقاء ودي, والمقرر يوم الثلاثاء 12 سبتمبر بملعب -ديامنياديو- بضواحي العاصمة السنغالية.

الوضعية النهائية للمجموعة السادسة

الجولة السادسة ( 7 سبتمبر 2023):

الجزائر - تنزانيا 0 - 0

النيجر - أوغندا 0 - 2

الترتيب ن ل

الجزائر 16 6 تأهلت للنهائيات تنزانيا 8 6 تأهلت للنهائيات

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أوغندا 7 6 النيجر 2 6

مباريات لعبت:

النيجر - تنزانيا 1-1

الجزائر - أوغندا 2-0

أوغندا - النيجر 1-1

تنزانيا - الجزائر 0-2

الجزائر - النيجر 2-1

أوغندا - تنزانيا 0-1

النيجر - الجزائر 0-1

تنزانيا - أوغندا 0-1

تنزانيا - النيجر 1-0

أوغندا - الجزائر 1 -2

ملاحظة: يتأهل الأولان عن كل مجموعة للنهائيات بكوت ديفوار.