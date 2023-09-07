المهرجان الدولي للشطرنج لوهران : تتويج كل من براهمي لمين وسعدي أروان

وهران - توج كل من براهمي لمين في اللعب الكلاسيكي وسعدي أروان في اختصاص الخاطف بلقب الطبعة الأولى للمهرجان الدولي للشطرنج لمدينة وهران الذي استدل الستار عنه مساء اليوم الخميس بالمكتبة الجهوية " بختي بن عودة " بوهران بعد خامسة أيام من المنافسة.

وتمكن براهيم لمين من فرض سيطرته على منافسات اللعب الكلاسيكي ب8 انتصارات وتعادل بدون انهزام فيما عاد المركزان الثاني و الثالث لكل من عجريت نور الدين وبن رقية ياسين.

وفي اختصاص الخاطف نال سعدي أروان المركز الأول متقدما على كل من عجريت نور الدين وحمدان وعبد الرحمان الهادي.

وتميزت هذه التظاهرة الدولية التي جرت وفق النظام السويسري من 9 جولات بوتيرة اللعب السريع بمستوى فني "عالي" وظروف تنظيمية جيدة حسب الحكم الرئيسي للمنافسة علي بن يمينة.

وعرفت هذه التظاهرة الرياضية الفكرية المنظمة على مدار خامسة أيام من طرف النادي الهاوي "الخلف" لوهران للشطرنج بالتنسيق مع مديرية الشباب و الرياضة والاتحادية الجزائرية للشطرنج مشاركة أزيد من 200 رياضي ورياضة من بينهم رياضيين من فلسطين والأردن.

وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للشطرنج وممثلي مديرية الشباب و الرياضة بالولاية.