الألعاب البرالمبية الإفريقية الأولى: مشوار بدون خطأ للمنتخبين (سيدات ورجال) لكرة السلة على الكراسي

اكرا - سجل المنتخبان الجزائريان (سيدات ورجال) لكرة السلة على الكراسي لحد الآن مشوارا بدون خطأ ويحتلان المرتبة الأولى في مجموعتيهما في دورة الألعاب البرالمبية الإفريقية الاولى (غانا 3-12 سبتمبر)، التي تؤهل صاحبي اللقب إلى الدورة الاخيرة المؤهلة إلى الالعاب البرالمبية بباريس السنة المقبلة.

بالنسبة للسيدات اللائي يلعبن في مجموعة موحدة تضم سبعة منتخبات، يحتل المنتخب الجزائري الصف الاول برصيد 6 نقاط (كفارق في السلات+243)، بعد ثلاثة انتصارات في نفس العدد من المباريات. ويتقدمن كلا منتخبي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا (4 نقاط) واللذين لعبا مباراتين فقط لحد الساعة.

وقد حققت زميلات قائد الفريق جميلة خمقاني فوزهن تواليا أمام كيني (98-8) والمغرب (87-5) وزامبيا (85-14). ويتبقى لهن مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية (السبت) وغانا (الاحد) وجنوب إفريقيا (الاثنين فيما يعتبر قمة الدورة وربما اللقاء الذي سيحدد البطل الافريقية 2023.

من جهته، يتواجد منتخب الرجال في نفس الوضعية حيث يحتل الصف الاول برصيد 4 نقاط من فوزين في مقابلتين على جمهورية الكونغو الديمقراطية (98-21) وغانا (124-14).

ويتبقى أمام زملاء اللاعب نبيل قدون مواجهة المغرب (الجمعة) وأوغندا (الاحد)

من أجل اقتطاع إحدى المرتبتين المؤهلتين للادوار نصف النهائية من دورة أكرا.

وفيما يلي وضعية المنتخبات في دورة أكرا بغانا:

السيدات:

الجزائر - كينيا (98-8)

المغرب - غانا (23-12)

ج.إفريقيا- زامبيا (64-4)

الجزائر - المغرب (85-5)

غانا - كينيا (16- 18)

الجزائر - زامبيا (85-14)

ج.إفريقيا - غانا (51-31)

ج. الكونغو.د - المغرب (40- 25)

ج.الكونغو.د - زامبيا (67-2)

الترتيب النقاط ل ر خ الفارق

الجزائر 6 3 3 0 +243 ج.الكونغو.د 4 2 2 0 +80 ج.إفريقيا 4 2 2 0 +78 المغرب 4 3 1 2 -86 كينيا 3 2 1 1 -88 غانا 3 3 0 3 -33 زامبيا 3 3 0 3 -194

الرجال:

المجموعة (أ):

غانا - أوغندا (22-51)

الجزائر -ج. الكونغو.د (98-21)

ج.الكونغو.د - المغرب (22- 100)

غانا - الجزائر (14-124)

الترتيب النقاط ل ر خ الفارق

الجزائر 4 2 2 0 +187 المغرب 2 1 1 0 +78 أوغندا 2 1 1 0 +29 غانا 2 2 0 2 -139 ج.الكونغو.د 2 2 0 2 -155

المجموعة (ب):

السنغال - مصر (64-62)

أنغولا - مصر (35-82)

كينيا

- السنغال (22-103)

السنغال - ج.إفريقيا (62-29)

مصر - كينيا (77-25)

الترتيب النقاط ل ر خ الفارق

السنغال 6 3 3 0 +116 مصر 5 3 2 1 +97

3.كينيا 2 2 0 2 -133