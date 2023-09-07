كأس افريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023 :المنتخب الجزائري في مواجهة نظيره الغاني يوم الجمعة

وأنهت التشكيلة الوطنية بقيادة المدرب كريمو برناوي الدور الاول من المنافسة في ريادة المجموعة الاولى بانتصارين امام كل بوروندي 3 أشواط مقابل صفر (25-10 25-09 25-17) و مصر 3 اشواط مقبل صفر (25-21 و 25-22 و 25-19).
بالمقابل تذيل منتخب غانا المجموعة الثالثة بدون رصيد بعد خسارته في لقاءاته الثلاثة امام كل من ليبيا و كينيا و الكاميرون.
وفي حال تأهل الفريق الجزائري إلى الدور ربع النهائي سيواجه الفائز من المواجهة بين رواندا و تنزانيا.
وتعرف البطولة الافريقية في طبعتها ال 25 مشاركة 15 منتخبا وزعت على اربع مجموعات.
وتأهلت كل الفرق الى الدور ربع النهائي المقرر يوم غد الجمعة .
المنتخب التونسي حامل اللقب لعب في المجموعة الثانية رفقة كل من مالي و تنزانيا و تشاد. و ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا و غانا و ليبيا بينما تشكلت المجموعة الرابعة من المغرب و رواندا و السنغال و غامبيا.
للتذكير جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا و توج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).
برنامج مباريات الدور الثمن النهائي:
الجزائر - غانا
رواندا - تنزانيا
التشاد - غامبيا
المغرب - مالي
مصر - كينيا
تونس - السنغال
الكاميرون - بورندي
ليبيا معفاة .