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كأس افريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023 :المنتخب الجزائري في مواجهة نظيره الغاني يوم الجمعة

  أدرج يـوم : الخميس, 07 سبتمبر 2023 15:00     الفئـة : رياضــة

القاهرة - يلاقي المنتخب الوطني الجزائري للكرة الطائرة رجال نظيره الغاني غدا الجمعة في الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس افريقيا للأمم المقامة في مصر من 3 إلى 14 سبتمبر الجاري.

وأنهت التشكيلة الوطنية بقيادة المدرب كريمو برناوي الدور الاول من المنافسة في ريادة المجموعة الاولى بانتصارين امام كل بوروندي  3 أشواط مقابل صفر (25-10  25-09  25-17)  و  مصر  3 اشواط مقبل صفر (25-21 و 25-22 و 25-19).

بالمقابل تذيل منتخب غانا المجموعة الثالثة بدون رصيد  بعد خسارته في لقاءاته الثلاثة امام كل من ليبيا و كينيا و الكاميرون.

وفي حال تأهل الفريق الجزائري إلى الدور ربع النهائي سيواجه الفائز من المواجهة بين رواندا و تنزانيا.

وتعرف البطولة الافريقية في طبعتها ال 25 مشاركة 15 منتخبا وزعت على اربع مجموعات.

وتأهلت كل الفرق الى الدور ربع النهائي المقرر يوم غد الجمعة .

المنتخب التونسي حامل اللقب لعب  في المجموعة الثانية رفقة كل من مالي و تنزانيا و تشاد. و ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا و غانا و ليبيا بينما تشكلت المجموعة الرابعة من المغرب و رواندا و السنغال و غامبيا.

للتذكير جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا و توج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).

 

  برنامج مباريات الدور الثمن النهائي:

  

   الجزائر - غانا

   رواندا - تنزانيا

   التشاد - غامبيا

   المغرب - مالي

   مصر - كينيا

   تونس - السنغال

   الكاميرون - بورندي

   ليبيا معفاة .

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كأس افريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023 :المنتخب الجزائري في مواجهة نظيره الغاني يوم الجمعة
  أدرج يـوم : الخميس, 07 سبتمبر 2023 15:00     الفئـة : رياضــة   شارك

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