البطولة العربية لألعاب القوى للشباب : الجزائر حاضرة في موعد سلطنة عمان بـ38 رياضيا

الجزائر- تشارك الجزائر بـ38 رياضيا, منهم 19 فتاة, في الطبعة التاسعة للبطولة العربية لألعاب القوى للشبان (اقل من 18 سنة), والمقررة من 8 الى 11 سبتمبر الحالي, بمحافظة ظفار (سلطنة عمان), حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية للرياضة.

وأوردت الهيئة على صفحتها الرسمية على فايسبوك أن "الوفد الجزائري لألعاب القوى تنقل من مطار -هواري بومدين- الدولي باتجاه سلطنة عمان للمشاركة في البطولة العربية لأقل من 18 سنة بمحافظة ظفار بسلطنة عمان, من الجمعة 8 الى الاثنين 11 سبتمبر 2023".

وتم توجيه الدعوة لأبرز العناصر المتألقة خلال البطولة الوطنية, لا سيما القادمين من أندية رابطتي الجزائر العاصمة (14 عداء) وبجاية (8 عناصر).

من جانب آخر, كشف الأمين العام للاتحاد العماني لألعاب القوى, أسعد بن حمود الحوسني, أن عدد الرياضيين المشاركين في هذا الموعد يقدر بـ430 رياضيا يمثلون 18 بلدا عربيا, يتنافسون على 20 اختصاصا.

وستقام المنافسات على مضماري مجمع السلطان قابوس بمدينة صلالة, ومجمع صلالة الرياضي, وفق ما افاد به المصدر.

وحسب البرنامج, تنطلق المنافسات على الثامنة صباحا الى غاية منتصف النهار والنصف, على أن تتواصل في الأمسية من الثالثة بعد الزوال حتى السادسة, في حين تقرر منح يوم الاحد 10 سبتمبر راحة للرياضيين, قبل اكمال البطولة يوم الاثنين 11 سبتمبر.