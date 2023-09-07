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كرة اليد/كاس افريقيا 2023 (اواسط /اناث): المنتخب الجزائري يستهل المنافسة بمواجهة تونس يوم الجمعة

  أدرج يـوم : الخميس, 07 سبتمبر 2023 10:22     الفئـة : رياضــة
كرة اليد/كاس افريقيا 2023 (اواسط /اناث): المنتخب الجزائري يستهل المنافسة بمواجهة تونس يوم الجمعة

المنستير - يستهل المنتخب الوطني النسوي لكرة اليد (وسطيات), منافسات الطبعة ال30 من بطولة افريقيا للأمم المقررة بمدينة المنستير التونسية في الفترة الممتدة من 7 الى 14 سبتمبر الجاري بمواجهة منتخب البلد المضيف تونس يوم الجمعة, بداية من الساعة ال30ر18سا, وفق برنامج المنافسة الذي اعلنت عنه الكونفدرالية الافريقية للعبة.

مدرجا في المجموعة الثانية, سيواجه المنتخب الوطني النسوي للوسطيات, في المقابلة الثانية منتخب مالي قبل ملاقاة منتخب مصر في المواجهة الثالثة ثم منتخب مدغشقر يوم 11 سبتمبر في ختام مرحلة المجموعات.

وتتشكل المجموعة الاولى في هذه البطولة من منتخبات كل من انغولا, غينيا, كوت ديفوار, جمهورية الكونغو الديموقراطية و كينيا.

ووفق صيغة المنافسة, سيتأهل صاحبا المركزين الاول و الثاني الى الدور النصف نهائي.

وتتبع هذه المنافسة مباشرة بإجراء بطولة افريقيا للشبلات المقررة بالمنستير و التي ادرجت فيها شبلات المنتخب الوطني النسوي في المجموعة الاولى رفقة منتخبات كل من غينيا و تونس و نيجيريا.

وتتأهل افضل اربعة منتخبات الى بطولة افريقيا للوسطيات و الشبلات 2024 .

 

برنامج مقابلات المجموعة (ب) لكاس افريقيا للوسطيات :

 

-- الجولة الاولى/ الخميس 7 سبتمبر:

 

-- مالي / مصر     (00ر13سا)

-- تونس/ مدغشقر (30ر18سا)

الجزائر (معفاة)

 

-- الجولة الثانية/ الجمعة 8 سبتمبر:

 

-- مدغشقر - مالي (00ر16سا)

-- تونس    - الجزائر (30ر18سا)

مصر (معفاة)

 

-- الجولة الثالثة/ السبت 9 سبتمبر :

 

-- مصر - مدغشقر  (00ر14سا)

-- الجزائر - مالي (00ر16سا)

تونس (معفاة)

 

-- الجولة الرابعة/ الخميس 10 سبتمبر :

 

-- مصر - الجزائر (00ر16سا)

-- مالي - تونس (30ر18سا)

مدغشقر (معفاة)

 

-- الجولة الخامسة/ الاثنين 11 سبتمبر :

 

-- الجزائر - مدغشقر  (00ر11سا)

-- تونس   - مصر    (30ر18سا) .

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كرة اليد/كاس افريقيا 2023 (اواسط /اناث): المنتخب الجزائري يستهل المنافسة بمواجهة تونس يوم الجمعة
  أدرج يـوم : الخميس, 07 سبتمبر 2023 10:22     الفئـة : رياضــة   شارك

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