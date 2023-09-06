البطولة الإفريقية للكرة الطائرة للرجال/المجموعة الأولى-الجولة الثالثة: فوز الجزائر على مصر 3-0

و كانت التشكيلة الوطنية بقيادة المدرب كريمو برناوي قد فازت في خرجتها الاولى امام بوروندي بنتيجة 3 أشواط مقابل صفر (25-10 25-09 25-17) .
وبفضل هذا الانتصار الثاني ينهي الفريق الجزائري الدور الاول في صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط متبوعا بمصر بثلاث نقاط حصدتها من فوزها في خرجتها الاولى في البطولة امام بوروندي بنتيجة 3 اشواط دون مقابل (25-11 ,25-08 ,25-10). فيما يقبع منتخب بوروندي في ذيل الترتيب بدون رصيد.
و تعرف البطولة الافريقية في طبعتها ال 25 مشاركة 15 منتخبا موزعا على اربع مجموعات. و ستتأهل كل الفرق الى الدور ربع النهائي المقرر يوم الجمعة المقبل.
المنتخب التونسي حامل اللقب يوجد في المجموعة الثانية رفقة كل من مالي و تنزانيا و تشاد. و ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا و غانا و ليبيا بينما تتكون المجموعة الرابعة من المغرب و رواندا و السنغال و غامبيا.
للتذكير جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا و توج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).
الجولة الثالثة (الاربعاء 6 سبتمبر 2023)
مصر- الجزائر 0-3 ( 21-25 و 22-25- و 19-25)
بورندي معفاة
الوضعية في المجموعة الاولى:
الترتيب ن ل
1-الجزائر 6 2
2-مصر 3 2
3-بوروندي 0 2
المقابلات التي لعبت
الجولة الاولى:
مصر- بورندي 3-0 (25-11, 25-08, 25-10)
الجزائر معفاة
الجولة الثانية :
بورندي - الجزائر 0-3 (25-10 25-09 25-17)
مصر معفاة
يذكر ان كل المنتخبات المشاركة تتأهل للدور ثمن النهائي.