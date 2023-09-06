البطولة الإفريقية للكرة الطائرة للرجال/المجموعة الأولى-الجولة الثالثة: فوز الجزائر على مصر 3-0

القاهرة - فاز المنتخب الوطني الجزائري للرجال للكرة الطائرة على نظيره المصري بنتيجة 3 اشواط مقبل صفر (25-21 و 25-22 و 25-19) ضمن الجولة الثالثة عن المجموعة الاولى للطبعة ال24 من بطولة افريقيا للأمم (3-14 سبتمبر) اليوم الاربعاء بالمركب الاولمبي "كايرو ستاديوم" بالقاهرة.

و كانت التشكيلة الوطنية بقيادة المدرب كريمو برناوي قد فازت في خرجتها الاولى امام بوروندي بنتيجة 3 أشواط مقابل صفر (25-10 25-09 25-17) .

وبفضل هذا الانتصار الثاني ينهي الفريق الجزائري الدور الاول في صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط متبوعا بمصر بثلاث نقاط حصدتها من فوزها في خرجتها الاولى في البطولة امام بوروندي بنتيجة 3 اشواط دون مقابل (25-11 ,25-08 ,25-10). فيما يقبع منتخب بوروندي في ذيل الترتيب بدون رصيد.

و تعرف البطولة الافريقية في طبعتها ال 25 مشاركة 15 منتخبا موزعا على اربع مجموعات. و ستتأهل كل الفرق الى الدور ربع النهائي المقرر يوم الجمعة المقبل.

المنتخب التونسي حامل اللقب يوجد في المجموعة الثانية رفقة كل من مالي و تنزانيا و تشاد. و ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا و غانا و ليبيا بينما تتكون المجموعة الرابعة من المغرب و رواندا و السنغال و غامبيا.

للتذكير جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا و توج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).

الجولة الثالثة (الاربعاء 6 سبتمبر 2023)

مصر- الجزائر 0-3 ( 21-25 و 22-25- و 19-25)

بورندي معفاة

الوضعية في المجموعة الاولى:

الترتيب ن ل

1-الجزائر 6 2

2-مصر 3 2

3-بوروندي 0 2

المقابلات التي لعبت

الجولة الاولى:

مصر- بورندي 3-0 (25-11, 25-08, 25-10)

الجزائر معفاة

الجولة الثانية :

بورندي - الجزائر 0-3 (25-10 25-09 25-17)

مصر معفاة

يذكر ان كل المنتخبات المشاركة تتأهل للدور ثمن النهائي.