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كرة القدم (كأس إفريقيا للأمم-2023)/الجولة 6 والاخيرة : تسع تذاكر في المزاد للتأهل الى الـ"كان"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 سبتمبر 2023 14:41     الفئـة : رياضــة

الجزائر - سيتم التعرف على آخر تسع منتخبات متأهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 عقب اجراء مباريات الجولة السادسة والاخيرة من التصفيات المقررة من 7 الى 12 سبتمبر الجاري.

 

المجموعة الاولى : ضمن منتخبا نيجيريا و غينيا بيساو تأشيرتهما إلى موعد كوت ديفوار، حيث تأهل "السوبر إيغلز" (12 نقطة) رفقة تشكيلة الـ"جورتوس"، وذلك خلال الجولة الخامسة من التصفيات، على حساب سيراليون وساو تومي وبرنسيب.

 

        المتأهلان : نيجيريا وغينيا بيساو

 

المجموعة الثانية : على غرار المجموعة الاولى، فإن المنتخبين المتأهلين عن

المجموعة الثانية معروفين، ويتعلق الأمر ببوركينافاسو (10 نقاط) والرأس الأخضر

(10 نقاط). فيما فشل منتخبا طوغو واسواتيني في بلوغ النهائيات.

 

        المتأهلان : بوركينافاسو و الرأس الأخضر.

 

المجموعة الثالثة : في هذه المجموعة التي تضم ثلاثة منتخبات : ناميبيا (5 ن)،

بوروندي (4ن) والكاميرون (4ن)، "المعركة" ستكون شديدة على نيل التأشيرة

الأخيرة، حيث سيلتقي يوم 12 سبتمبر منتخبا الكاميرون وبوروندي، ويتأهل الفائز

في اللقاء إلى النهائيات، فيما يقصى الفريق المنهزم.

 

المجموعة الرابعة : ضمن منتخبا مصر، نائب بطل إفريقيا (12 نقطة)، وغينيا (9 ن)

بلوغهما إلى محفل كوت ديفوار، على حساب مالاوي واثيوبيا.

 

        المتأهلان : مصر وغينيا

       

المجموعة الخامسة : تتنافس ثلاثة منتخبات على تأشيرتين. يتعلق الأمر بكل من غانا (9 ن)، أنغولا (8 ن) وإفريقيا الوسطى (7 ن)، في الوقت الذي أقصيت فيه مدغشقر مبكرا بحوزتها على نقطتين فقط. وإذا كانت أنغولا ستستضيف مدغشقر، فإن غانا ستكون على موعد مع إفريقيا الوسطى في لقاء الفائز فيه سيتأهل إلى ال"كان". صحيح أن "البلاك ستارز" يتصدرون المجموعة بتسع نقاط، لكنهم مهددون بالإقصاء في حال الخسارة وفوز انغولا على مدغشقر.

 

المجموعة السادسة : ضمنت الجزائر تأهلها إلى الموعد الإفريقي بكوت ديفوار، غير أن التذكرة الثانية المؤهلة إلى هذا الموعد ستلعب بين تنزانيا وأوغندا. ويتنقل "كليمنجارو ستارز" إلى عنابة لملاقاة "الخضر" الطامحين إلى إنهاء المشوار التصفوي دون خطأ. أما أوغندا فقد باتت مطالبة بتجاوز عقبة النيجر وانتظار انهزام تنزانيا أمام الجزائر. وفي حال التساوي في النقاط، يتوجب على أوغندا الفوز في اللقاء الأخير بأثقل نتيجة ممكنة، لرفع عدد أهدافها المسجلة مقارنة مع تنزانيا. علما أن النيجر متذيل الترتيب أقصي مبكرا.

 

        المتأهل : الجزائر / يتنافس على تأشيرة التأهل : أوغندا وتنزانيا.

 

المجموعة السابعة : تأهل منتخب مالي إلى النهائيات خلال الجولة الخامسة من التصفيات. فيما تلعب التأشيرة الثانية بين غامبيا (9 ن) والكونغو (6 ن).

وتستقبل غامبيا منتخب الكونغو لحساب الجولة الأخيرة، حيث باتت الكونغو مطالبة بالفوز للتأهل، فيما سيكفي التعادل منتخب "العقارب" الغامبية. بالمقابل يتذيل منتخب جنوب السودان المجموعة بثلاث نقاط.

 

 

        المتأهل : مالي / يتنافس على التأهل : غامبيا والكونغو

       

المجموعة الثامنة : لا مكان للترقب في هذه المجموعة. تأهلت زامبيا بتصدرها الترتيب بـ12 نقطة رفقة منظم الدورة كوت ديفوار (10 ن). ويأتي بعدها منتخبا جزر القمر (6 ن) ولوزوتو (1 ن) اللذين لن يشاركا في الموعد القاري.

 

        تأهل: زامبيا و كوت ديفوار

 

المجموعة التاسعة : كل شيء سيلعب في الجولة الأخيرة. وتضم المجموعة كل من منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية (9 ن)، موريتانيا (7 ن)، الغابون (7 ن) والسودان (6 ن). وتمتلك كلها الحظوظ في التأهل الى ال"كان". ويتنقل الكونغوليون إلى السودان، فيما يحل "المرابطون" ضيوفا على الغابون. وفي حال الفوز تتأهل الكونغو مباشرة للنهائيات، أما في حال التعادل، ينتظر الفريقان نتيجة مباراة الغابون وموريتانيا. وفي اللقاء الآخر، سيكون التأهل من نصيب الفائز بين موريتانيا والغابون.

 

المجموعة العاشرة : تأهل منتخبا غينيا الاستوائية (12 نقطة) وتونس إلى النهائيات، تاركين وراءهما كل من بوتسوانا (4 ن) وليبيا (3 ن).

 

        المتأهلان : غينيا الاستوائية وتونس

 

المجموعة الـ11 : بثلاثة منتخبات، تم التعرف على المتأهلين في هذه المجموعة وهما : جنوب إفريقيا (7 ن) والمغرب (6 ن)، فيما تحوز ليبيريا على نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

 

        المتأهلان : جنوب افريقيا والمغرب

       

المجموعة 12 : ضمن منتخب السنغال (13 ن)، حامل اللقب، تأهله. أما التذكرة الثانية فستلعب بين الموزمبيق (7 ن) والبنين (5 ن). وتبدو الأفضلية لصالح

الموزمبيق الذي سيلعب على أرضه ويحتاج لنقطة واحدة لضمان التأهل. علما أن رواندا تحتل المركز الأخير بنقطتين فقط.

المتأهل : السنغال / يتنافس على التأشيرة الثانية : الموزمبيق والبنين.

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كرة القدم (كأس إفريقيا للأمم-2023)/الجولة 6 والاخيرة : تسع تذاكر في المزاد للتأهل الى الـ"كان"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 سبتمبر 2023 14:41     الفئـة : رياضــة   شارك

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