 كرة القدم (كأس إفريقيا للامم-2023)/الجولة السادسة والاخيرة: برنامج المباريات

الاربعاء 6 سبتمبر 2023:
00: 20 ليبيا – غينيا الاستوائية (المملكة المتحدة)
الخميس 7 سبتمبر 2023:
17:00 : أنغولا – مدغشقر
17:00 : غانا – جمهورية أفريقيا الوسطى
20:00 : الجزائر – تنزانيا
20:00 : النيجر – أوغندا
20:00 : تونس – بوتسوانا
الجمعة 8 سبتمبر 2023 :
17:00 : مصر – إثيوبيا
19:00 : بوركينا فاسو – إيسواتيني
20:00 : مالي – جنوب السودان
السبت 9 سبتمبر 2023 :
14:00 : مالاوي – غينيا
14:00 : موزمبيق – غينيا
17:00 : الكونغو الديمقراطية – السودان
17:00 : ساحل العاج – ليسوتو
17:00 : موريتانيا – الغابون
20:00 : جزر القمر – زامبيا
20:00 : المغرب – ليبيريا
20:00 : السنغال – رواندا
الاحد 10 سبتمبر 2023 :
17:00 : نيجيريا – ساو تومي وبرينسيبي
17:00 : توغو – الرأس الأخضر
20:00 : غامبيا – الكونغو
الاثنين 11 سبتمبر 2023 :
17:00 : غينيا بيساو – سيراليون
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023:
20:00 : الكاميرون – بوروندي.