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 كرة القدم (كأس إفريقيا للامم-2023)/الجولة السادسة والاخيرة: برنامج المباريات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 سبتمبر 2023 14:36     الفئـة : رياضــة

الجزائر - - برنامج مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية كان 2023 , المقررة من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري (بتوقيت الجزائر).

 

        الاربعاء 6 سبتمبر 2023:

 

00: 20 ليبيا – غينيا الاستوائية (المملكة المتحدة)

 

        الخميس 7 سبتمبر 2023:

 

17:00  : أنغولا – مدغشقر

17:00  : غانا – جمهورية أفريقيا الوسطى

20:00  : الجزائر – تنزانيا

20:00  : النيجر – أوغندا

20:00  : تونس – بوتسوانا

 

        الجمعة 8 سبتمبر 2023 :

 

17:00  : مصر – إثيوبيا 

19:00  : بوركينا فاسو – إيسواتيني

20:00  :  مالي – جنوب السودان

 

        السبت  9 سبتمبر 2023 :

 

14:00  : مالاوي – غينيا

14:00  : موزمبيق – غينيا

17:00  : الكونغو الديمقراطية – السودان

17:00  : ساحل العاج – ليسوتو

17:00   : موريتانيا – الغابون

20:00  : جزر القمر – زامبيا

20:00 :  المغرب – ليبيريا

20:00  : السنغال – رواندا

 

        الاحد 10 سبتمبر 2023 :

 

17:00  : نيجيريا – ساو تومي وبرينسيبي

17:00  : توغو – الرأس الأخضر

20:00  :  غامبيا – الكونغو

 

        الاثنين 11 سبتمبر 2023 :

 

17:00 : غينيا بيساو – سيراليون

 

        الثلاثاء 12 سبتمبر 2023:

20:00  : الكاميرون – بوروندي.

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 كرة القدم (كأس إفريقيا للامم-2023)/الجولة السادسة والاخيرة: برنامج المباريات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 سبتمبر 2023 14:36     الفئـة : رياضــة   شارك

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