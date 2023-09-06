 كرة القدم (كأس إفريقيا للامم-2023)/الجولة السادسة والاخيرة: برنامج المباريات

طاقات متجددة: إنتاج حوالي 590 ميغاواط إلى غاية نهاية 2022 -

السيد عطاف يستقبل من قبل الرئيس التركي -

البطولة الإفريقية للكرة الطائرة للرجال/المجموعة الأولى-الجولة الثالثة: فوز الجزائر على مصر 3-0 -

الفريق أول السعيد شنقريحة يتلقى مكالمة هاتفية من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية -

سوناطراك: السيد حكار يتفقد حقل الغاز لحاسي باحمو بولاية تيميمون -

تصفيات كاس إفريقيا-2023 : الجزائر-تنزانيا: الخضر من اجل تحقيق العلامة الكاملة -

تاريخ الدخول الجامعي 2023-2024 سيكون يوم 23 سبتمبر -

السيد بداري يزور كليتي الحقوق والعلوم الإسلامية بجامعة الجزائر1 -

المجلس الشعبي الوطني: السيد بوغالي يستقبل سفير كوبا بالجزائر -

ارتفاع ملحوظ لمراكز ومؤسسات التدريب المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية -

تتويج الشاعرة آسيا أحمد عبد اللاوي بالجائزة الأردنية عبد الحميد شومان لأدب الطفل -

إطلاق عملية رقمنة البطاقات المهنية للصيادين في البحر خلال الأيام المقبلة -

حديقة التجارب بالحامة: أكثر من مليون و600 ألف زائر منذ بداية السنة الجارية -

مجلس الأمة: المصادقة على القائمة الاسمية لنواب الرئيس وتنصيب اللجان الدائمة والمراقب البرلماني بعنوان 2023 -

إبراز الدور الهام للمجتمع المدني في الحفاظ على الذاكرة الوطنية -

رئيس الجمهورية يعين السيدة مريم بن مولود محافظة سامية للرقمنة برتبة وزير -

ملاكمة: الجزائر تهدف الى حصد أكبر عدد من التأشيرات في موعد دكار -

تجديف/البطولة العالمية - 2023: بودينة يتأهل لنصف نهائي المنافسة -

تدمير 7 مخابئ وتوقيف 3 عناصر دعم للجماعات الارهابية خلال أسبوع -