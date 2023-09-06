تصفيات كاس إفريقيا-2023 : الجزائر-تنزانيا: الخضر من اجل تحقيق العلامة الكاملة

الجزائر - يعتزم المنتخب الوطني لكرة القدم, إنهاء تصفيات كاس إفريقيا للأمم (2023), بفوز يحوز به على العلامة الكاملة من خلال إضافة الفوز السادس في ست(6) مقابلات, وذلك من خلال تجاوز منتخب تنزانيا الذي لا يزال يحتاج لنقطة واحدة من اجل اقتطاع تأشيرة التأهل في هذه المقابلة الأخيرة من التصفيات المقررة ليوم غد الخميس بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

ورغم أن "الخضر" قد حسموا أمر تأهلهم منذ فترة طويلة وضمنوا معه تصدرهم لترتيب المجموعة السادسة, مهما كانت نتيجة المقابلة السادسة, إلا أن هذا الأمر لا ينقص من عزيمتهم في مواصلة المشوار بثبات من خلال تحقيق فوز آخر يشبعون به رغبتهم المتواصلة في تحقيق الانتصارات.

وعن مواجهة تنزانيا, أكد الناخب الوطني جمال بلماضي قبيل تنقل المنتخب إلى قسنطينة لإجراء التربص الإعدادي تحسبا للمقابلة السادسة في مشوار تصفيات كاس أمم إفريقيا 2023, أن : " اللقاء سيعطينا الكثير من الدروس التي تفيدنا في المستقبل, ولهذا يتوجب علينا التعامل مع هذا اللقاء بجدية كبيرة والاستفادة منه قدر الإمكان".

و أضاف المدافع السابق في صفوف اولمبيك مرسيليا الفرنسي, أن " المقابلة الودية التي سيلعبها الخضر ضد منتخب السنغال ستكون هي الأخرى مهمة وسيكون لها فائدتها على عناصر النخبة الوطنية التي ستتاح لها فرصة مواجهة لاعبين بملمح مختلف".

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ومباشرة بعد مواجهة تنزانيا, سيتنقل "الخضر" إلى داكار لمواجهة اسود "التيرانغا" في مواجهة ودية مقررة ليوم 12 سبتمبر تقام بملعب ديامنياديو بضواحي العاصمة السنغالية.

وفي هذا السياق, أكد الناخب الوطني انه يعي جيدا أن المنتخبات التي سيلاقيها في نهائيات كاس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار "ستكون قوية ومختلفة", ومن هنا تبرز أهمية اختبار العناصر الوطنية في المواجهة الرسمية أمام تنزانيا وبعدها في مواجهة ودية واعدة أمام السنغال, والتي ستعطي دون شك الناخب الوطني وأشباله فكرة واضحة على ما ينتظرهم بكوت ديفوار (يناير 2024).

وعن حظوظ أشباله في هاتين المواجهتين قال بلماضي: " كلتا المقابلتين ستكونان صعبتين باعتبار أن المواجهة الاولى سنواجه فيها منتخب تنزانيا الذي يحتاج لنقطة واحدة من اجل التأهل إلى نهائيات كاس إفريقيا, فيما تجمعنا المواجهة الثانية أمام المنتخب السنغالي الذي فاز على المنتخب البرازيلي في فترة التوقف الدولي السابقة (تواريخ الفيفا)", مؤكدا أن "أشباله عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية في كلتا المواجهتين".

وسيفتقد الناخب الوطني في هاتين المواجهتين خدمات الوافد الجديد حسام عوار لاعب نادي روما الايطالي وبسبب الإصابة مثله مثل لاعب وسط ميدان أ.سي.ميلان إسماعيل بن ناصر الغائب عن الميادين منذ فترة بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

بالمقابلة, تعرف تشكيلة المنتخب الوطني عودة لاعب وسط الميدان سفيان فيغولي (76 مشاركة مع المنتخب) الذي يسجل عودته لكتيبة "الخضر" بعد غياب دام سنتين وتحديدا منذ كاس إفريقيا 2021 بالكاميرون, بالإضافة إلى عودة المدافعان يوسف عطال و ريان آيت نوري العائدان من الإصابة و اللذين يقدمان مستويات جيدة مع فريقيها على التوالي.

من جهته, حضر المنتخب التنزاني تحت قيادة التقني الجزائري عادل عمروش, مواجهة عنابة الهامة بطبرقة (تونس) بمشاركة 25 لاعبا منهم سبعة (7) من نادي يونغ افريكان المنهزم في نهائي كاس الكونفدرالية الأخيرة أمام اتحاد الجزائر و أربعة (4) من نادي سيمبا.

وتحسبا لمواجهة الجزائر, وجه مدرب المنتخب التنزاني الدعوة للمستقدم الجديد في صفوف شبيبة القبائل سيمون مسوفا, بالإضافة إلى (7) لاعبين ينشطون بالخارج.

و الأكيد أن التشكيلة التنزانية ستلعب حظوظها بشكل كامل من اجل الظفر بنقطة التعادل التي تقودها إلى نهائيات كاس إفريقيا المقبلة.

و ستدار مباراة الجزائر-تنزانيا, من قبل طاقم تحكيم بقيادة البنيني جندو لويس بمساعدة مواطنه إيريك آييمافو آيمار أولريش و الطوغولي جوناتان كوفي, بالإضافة إلى الحكم الرابع البنيني ايسا محمد و محافظ اللقاء التونسي بوساير بوجليل.

وقبل الجولة السادسة والاخيرة للتصفيات, تحتل الجزائر التي ضمنت تأهلها للمرحلة النهائية للكان-2023, في صدارة المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة, متقدمة على تنزانيا (7 ن) وأوغندا (4 ن), بينما يأتي النيجر في المركز الرابع بنقطتين والذي أقصي نهائيا من المنافسة.

المباريات ال10 الأخيرة للمنتخب الجزائري قبل مواجهة تنزانيا

20 يونيو 2023 بملعب 19 ماي 1956 بعنابة (مباراة ودية)

الجزائر - تونس 1-1

الهدف ( محرز ض ج 38)

18 يونيو 2023 بملعب جابوما (الكاميرون): تصفيات كان-2023/

أوغندا - الجزائر 1-2

الهدفان: عمورة (د 42 و 67)

27 مارس 2023 بملعب رادس (تونس) (تصفيات كان-2023):

النيجر - الجزائر 0 -1

الهدف: بغداد بونجاح (د 6)

23 مارس 2023 بالجزائر (تصفيات كان-2023):

الجزائر - النيجر 2 -1

الهدفان: الحسان بونكانو (54 ضد مرماه) ورياض محرز (88)

19 نوفمبر 2022 بمدينة مالمو/السويد (ودي):

السويد - الجزائر 2 - 0

16 نوفمبر 2022 بوهران (ودي):

الجزائر - مالي 1-1

الهدف: رياض محرز (45 ض.ج)

28 سبتمبر 2022 بوهران (ودي):

الجزائر - نيجيريا 2-1

الهدفان: رياض محرز (41 ض.ج) ويوسف عطال (61)

23 سبتمبر 2022 بوهران (ودي):

الجزائر - غينيا 1 - 0

الهدف: سليماني (79د)

12 يونيو 2022 بالدوحة (ودي):

الجزائر- إيران 2-1

الهدفان : بن عياد (د 43) عمورة (د82)

8 يونيو 2022 دار السلام (تصفيات كان-2023)

تنزانيا - الجزائر 0-2

الهدفان: بن سبعيني (د 45+2), عمورة (د 89)

المجموع - 10 مقابلات: انتصارات (7) - تعادل (2) - هزيمة (1)

الأهداف المسجلة : 14 / الأهداف التي دخلت شباكه : 8

الهدافون : عمورة (4) - محرز (4) - بونجاح (1) - بن سبعيني (1) - بن عياد

(1) عطال (1) , سليماني (1), بونكانو (ضد مرماه).

تسع تذاكر في المزاد للتأهل الى الـ"كان"

المجموعة الاولى : ضمن منتخبا نيجيريا و غينيا بيساو تأشيرتهما إلى موعد كوت ديفوار, حيث تأهل "السوبر إيغلز" (12 نقطة) رفقة تشكيلة الـ"جورتوس", وذلك خلال الجولة الخامسة من التصفيات, على حساب سيراليون وساو تومي وبرنسيب.

المتأهلان : نيجيريا وغينيا بيساو

المجموعة الثانية : على غرار المجموعة الاولى, فإن المنتخبين المتأهلين عن المجموعة الثانية معروفين, ويتعلق الأمر ببوركينافاسو (10 نقاط) والرأس الأخضر (10 نقاط). فيما فشل منتخبا طوغو واسواتيني في بلوغ النهائيات.

المتأهلان : بوركينافاسو و الرأس الأخضر.

المجموعة الثالثة : في هذه المجموعة التي تضم ثلاثة منتخبات : ناميبيا (5 ن), بوروندي (4ن) والكاميرون (4ن), "المعركة" ستكون شديدة على نيل التأشيرة الأخيرة, حيث سيلتقي يوم 12 سبتمبر منتخبا الكاميرون وبوروندي, ويتأهل الفائز في اللقاء إلى النهائيات, فيما يقصى الفريق المنهزم.

المجموعة الرابعة : ضمن منتخبا مصر, نائب بطل إفريقيا (12 نقطة), وغينيا (9 ن) بلوغهما إلى محفل كوت ديفوار, على حساب مالاوي واثيوبيا.

المتأهلان : مصر وغينيا

المجموعة الخامسة : تتنافس ثلاثة منتخبات على تأشيرتين. يتعلق الأمر بكل من غانا (9 ن), أنغولا (8 ن) وإفريقيا الوسطى (7 ن), في الوقت الذي أقصيت فيه مدغشقر مبكرا بحوزتها على نقطتين فقط. وإذا كانت أنغولا ستستضيف مدغشقر, فإن غانا ستكون على موعد مع إفريقيا الوسطى في لقاء الفائز فيه سيتأهل إلى ال"كان". صحيح أن "البلاك ستارز" يتصدرون المجموعة بتسع نقاط, لكنهم مهددون بالإقصاء في حال الخسارة وفوز انغولا على مدغشقر.

المجموعة السادسة : ضمنت الجزائر تأهلها إلى الموعد الإفريقي بكوت ديفوار, غير

أن التذكرة الثانية المؤهلة إلى هذا الموعد ستلعب بين تنزانيا وأوغندا. ويتنقل

"كليمنجارو ستارز" إلى عنابة لملاقاة "الخضر" الطامحين إلى إنهاء المشوار التصفوي دون خطأ. أما أوغندا فقد باتت مطالبة بتجاوز عقبة النيجر وانتظار انهزام تنزانيا أمام الجزائر. وفي حال التساوي في النقاط, يتوجب على أوغندا الفوز في اللقاء الأخير بأثقل نتيجة ممكنة, لرفع عدد أهدافها المسجلة مقارنة مع تنزانيا. علما أن النيجر متذيل الترتيب أقصي مبكرا.

المتأهل : الجزائر / يتنافس على تأشيرة التأهل : أوغندا وتنزانيا.

المجموعة السابعة : تأهل منتخب مالي إلى النهائيات خلال الجولة الخامسة من التصفيات. فيما تلعب التأشيرة الثانية بين غامبيا (9 ن) والكونغو (6 ن).

وتستقبل غامبيا منتخب الكونغو لحساب الجولة الأخيرة, حيث باتت الكونغو مطالبة بالفوز للتأهل, فيما سيكفي التعادل منتخب "العقارب" الغامبية. بالمقابل يتذيل منتخب جنوب السودان المجموعة بثلاث نقاط.

المتأهل : مالي / يتنافس على التأهل : غامبيا والكونغو

المجموعة الثامنة : لا مكان للترقب في هذه المجموعة. تأهلت زامبيا بتصدرها الترتيب بـ12 نقطة رفقة منظم الدورة كوت ديفوار (10 ن). ويأتي بعدها منتخبا جزر القمر (6 ن) ولوزوتو (1 ن) اللذين لن يشاركا في الموعد القاري.

تأهل: زامبيا و كوت ديفوار

المجموعة التاسعة : كل شيء سيلعب في الجولة الأخيرة. وتضم المجموعة كل من منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية (9 ن), موريتانيا (7 ن), الغابون (7 ن) والسودان (6 ن). وتمتلك كلها الحظوظ في التأهل الى ال"كان". ويتنقل الكونغوليون إلى السودان, فيما يحل "المرابطون" ضيوفا على الغابون. وفي حال الفوز تتأهل الكونغو مباشرة للنهائيات, أما في حال التعادل, ينتظر الفريقان نتيجة مباراة الغابون وموريتانيا. وفي اللقاء الآخر, سيكون التأهل من نصيب الفائز بين موريتانيا والغابون.

المجموعة العاشرة : تأهل منتخبا غينيا الاستوائية (12 نقطة) وتونس إلى النهائيات, تاركين وراءهما كل من بوتسوانا (4 ن) وليبيا (3 ن).

المتأهلان : غينيا الاستوائية وتونس

المجموعة الـ11 : بثلاثة منتخبات, تم التعرف على المتأهلين في هذه المجموعة وهما : جنوب إفريقيا (7 ن) والمغرب (6 ن), فيما تحوز ليبيريا على نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

المتأهلان : جنوب افريقيا والمغرب

المجموعة 12 : ضمن منتخب السنغال (13 ن), حامل اللقب, تأهله. أما التذكرة الثانية فستلعب بين الموزمبيق (7 ن) والبنين (5 ن). وتبدو الأفضلية لصالح الموزمبيق الذي سيلعب على أرضه ويحتاج لنقطة واحدة لضمان التأهل. علما أن رواندا تحتل المركز الأخير بنقطتين فقط.

المتأهل : السنغال / يتنافس على التأشيرة الثانية : الموزمبيق والبنين.