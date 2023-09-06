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الجزائر/تنزانيا: سفيان فغولي "أحد أحسن اللاعبين الذين مثلوا الفريق الوطني"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 سبتمبر 2023 08:48     الفئـة : رياضــة
الجزائر/تنزانيا: سفيان فغولي &quot;أحد أحسن اللاعبين الذين مثلوا الفريق الوطني&quot;

قسنطينة- أكد الناخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي يوم الثلاثاء بقسنطينة أن سفيان فغولي يعد بالنسبة إليه "أحد أحسن اللاعبين الذين مثلوا الفريق الوطني، و ذلك بالنظر إلى مشواره و خبرته الطويلة" مع المنتخب الجزائري'.

و في تصريح لوسائل الإعلام قبيل انطلاق الحصة التدريبية الثانية لتربص الفريق الوطني المقام بملعب الشهيد حملاوي، أوضح المدرب بلماضي في رده على سؤال حول ما إذا كان استدعاء سفيان فغولي اختيارا تكتيكيا أو من أجل تسهيل اندماج اللاعبين الجدد في الفريق، أن هذا الأخير "لاعب لديه خبرة كبيرة كما أنه يحب وطنه كثيرا و قدم بتفاني كل ما لديه من أجل المنتخب''.

و أضاف مدرب الخضر: "ليس لدي مشكل مع سن اللاعبين و لو نظرنا مثلا إلى منتخب السنغال، فإن تشكيلة فريقه لم تتغير كثيرا منذ سنة 2018 رغم تقدم بعض لاعبيه في السن، لأن العامل الأساسي هو الأداء الجيد".

و في رده على سؤال حول أرضية ميدان ملعب الشهيد حملاوي و كذا ظروف إقامة وفد المنتخب الوطني بقسنطينة، كشف بلماضي أن الفريق الوطني قد حظي باستقبال حار و تكفل جيد منذ قدومه إلى مدينة الجسور المعلقة كما شكر كل المسؤولين القائمين على المركب الرياضي لحرصهم على جودة العشب الطبيعي و المحافظة عليه.

من جهتهم، أكد اللاعبان سفيان فغولي و يوسف عطال و حارس المرمى أنتوني مندريا في تصريحات أدلوا بها تباعا للصحافة على جاهزية المجموعة تحسبا للمباراتين المقبلتين أمام كل من تنزانيا لحساب الجولة السادسة و الأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا (كان2023) و ودية السنغال المقررتين على التوالي يومي 7 و 12 سبتمبر، الأولى بعنابة و الثانية بداكار، لاسيما بعد أن تم تدعيم الفريق بعناصر شابة و لاعبين موهوبين.

للإشارة، فإن هذه الحصة التدريبية، التي شهدت التحاق مهاجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، قد جرت في أجواء حماسية بين اللاعبين، حيث سيحاول كل واحد منهم الظفر بمكانة في التشكيلة الأساسية خلال مباراتي تنزانيا و السنغال.

آخر تعديل على الأربعاء, 06 سبتمبر 2023 18:31
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الجزائر/تنزانيا: سفيان فغولي "أحد أحسن اللاعبين الذين مثلوا الفريق الوطني"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 سبتمبر 2023 08:48     الفئـة : رياضــة   شارك

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