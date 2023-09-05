الألعاب البرالمبية الإفريقية: فوز عريض للمنتخب الجزائري للسيدات لكرة السلة على الكراسي أمام المغرب (87-05)

ولم تجد زميلات قائد الفريق جميلة خمقاني أي صعوبة تذكر في السيطرة على كل مجريات المباراة بأشواطها الأربعة التي جاءت على النحو الآتي: 18-00 و 25-02 و 14-00 و 30-3)، لتضيف انتصارا آخرا في بداية الدورة بعد الذي كانت قد حققته أمس الاثنين أمام كينيا بنتيجة 98-08 (20-00 و 28-00 و 28- 06 و 20-02).
وستلعب شبلات المدرب الوطني أحمد طاقيش في بقية مشوارها أمام على التوالي : زامبيا (الاربعاء) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (السبت) وغانا (الاحد) ثم جنوب إفريقيا (الثلاثاء).
وعند الرجال تفوق المنتخب الجزائري على نظيره من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 98-21 (الشوط الاول 55-06) في لقائه الأول لحساب المجموعة الاولى (أ).
وجاءت الأرباع الأربعة للمباراة على النحو الآتي: 25-2 و 30-4 و25-10 و18-05).
ويتبقى لزملاء قائد الفريق نبيل قدون ثلاثة لقاءات في مجموعتهم، ضد على التوالي غانا (الاربعاء) والمغرب (الجمعة) وأوغندا (الاحد)، بينما تتشكل المجموعة الثانية (ب) من منتخبات : كينيا و السنغال ومصر و جنوب إفريقيا وأنغولا.
ويتأهل صاحبا المرتبة الاولى والثانية عن كل مجموعة إلى الدورين نصف النهائيين.
وفيما يلي نتائج المباريات التي لعبت الاثنين والثلاثاء:
سيدات:
الجزائر - كينيا (98-08)
غانا - المغرب (12- 23)
جنوب إفريقيا-زامبيا (64-06)
الجزائر- المغرب (87-05)
الرجال:
المجموعة الاول (أ):
أوغندا - غانا (51- 22)
الجزائر - جمهورية .الكونغو الديمقراطية (98-21)
المجموعة الثانية (ب):
السنغال - مصر (64 - 62)
مصر - أنغولا (82- 35).