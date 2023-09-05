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الألعاب البرالمبية الإفريقية: فوز عريض للمنتخب الجزائري للسيدات لكرة السلة على الكراسي أمام المغرب (87-05)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 19:11     الفئـة : رياضــة

أكرا - تغلب المنتخب النسوي الجزائري لكرة السلة على الكراسي بنتيجة عريضة على نظيره المغربي 87-05 (الشوط الأول 43-02)، في اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بأكرا (غانا) لحساب اليوم الثاني من الدورة التي تندرج في إطار الألعاب البرالمبية الإفريقية الاولى (3-12 سبتمبر) والتي تؤهل صاحبي المرتبة الاولى لدى الرجال والسيدات) إلى الدورة التأهيلية الأخيرة للألعاب البرالمبية بباريس-2024.

ولم تجد زميلات قائد الفريق جميلة خمقاني أي صعوبة تذكر في السيطرة على كل مجريات المباراة بأشواطها الأربعة التي جاءت على النحو الآتي: 18-00 و 25-02 و 14-00 و 30-3)، لتضيف انتصارا آخرا في بداية الدورة بعد الذي كانت قد حققته أمس الاثنين أمام كينيا بنتيجة 98-08 (20-00 و 28-00 و 28- 06 و 20-02).

وستلعب شبلات المدرب الوطني أحمد طاقيش في بقية مشوارها أمام على التوالي : زامبيا (الاربعاء) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (السبت) وغانا (الاحد) ثم جنوب إفريقيا (الثلاثاء).

وعند الرجال تفوق المنتخب الجزائري على نظيره من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 98-21 (الشوط الاول 55-06) في لقائه الأول لحساب المجموعة الاولى (أ).

وجاءت الأرباع الأربعة للمباراة على النحو الآتي: 25-2 و 30-4 و25-10 و18-05).

ويتبقى لزملاء قائد الفريق نبيل قدون ثلاثة لقاءات في مجموعتهم، ضد على التوالي غانا (الاربعاء) والمغرب (الجمعة) وأوغندا (الاحد)، بينما تتشكل المجموعة الثانية (ب) من منتخبات : كينيا و السنغال ومصر و جنوب إفريقيا وأنغولا.

ويتأهل صاحبا المرتبة الاولى والثانية عن كل مجموعة إلى الدورين نصف النهائيين.

 

      وفيما يلي نتائج المباريات التي لعبت الاثنين والثلاثاء:

 

سيدات:

الجزائر - كينيا        (98-08)

غانا    - المغرب     (12- 23)

جنوب إفريقيا-زامبيا (64-06)

الجزائر- المغرب    (87-05)

 

          الرجال:

المجموعة الاول (أ):

أوغندا   -  غانا              (51- 22)

الجزائر - جمهورية .الكونغو الديمقراطية   (98-21)

 

المجموعة الثانية (ب):

السنغال  - مصر  (64 - 62)

مصر    - أنغولا  (82- 35).

كلـمات مفتـاحيــة :
الألعاب البرالمبية الإفريقية: فوز عريض للمنتخب الجزائري للسيدات لكرة السلة على الكراسي أمام المغرب (87-05)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 19:11     الفئـة : رياضــة   شارك

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