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كرة القدم داخل القاعة/ كأس افريقيا للأمم: المنتخب الجزائري في تربص من 10 الى 20 سبتمبر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 17:41     الفئـة : رياضــة
كرة القدم داخل القاعة/ كأس افريقيا للأمم: المنتخب الجزائري في تربص من 10 الى 20 سبتمبر

الجزائر - يشرع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم داخل القاعة في تربص مغلق من 10 الى 20 سبتمبر الجاري بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة) في إطار الاستعدادات للمواعيد الرسمية المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كاس افريقيا للأمم 2024 ، حسبما اعلنته اليوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وتحسبا لهذا التربص التقييمي، استدعى المدرب الوطني  نورالدين بن عمروش 17 لاعبا غالبيتهم  ينشطون في الخارج. و يأتي هذا التربص بعد الاول الذي خصص للعناصر المحلية و الذي جرى في الفترة من 26 الي 31 اغسطس بالمركز الفني بسيدي موسى بمشاركة 20 لاعبا .

و من بين اهم المواعيد الرسمية المقبلة التي تستعد لها النخبة الوطنية تصفيات كاس افريقيا للأمم 2024 المقررة نهائيتها بالموزمبيق. 

قائمة اللاعبين المدعوين: سمير طفاف (بوليستا فوتسال) علي دحماني (بيتون فوتسال) سفيان مجاهد (بيتون فوتسال) وليد بالتركي (غول فوتسال) محمد امين بن الشريف (غول فوتسال) عمار بسة (كا بي يونايتد) ماتيو حمادكا بي يونايتد) رياض تواتي (صباح وهران) عبد القادر جبراني (فوتسال بي بي ا) محمد بن ضيف الله (باريس فوتسال) سكندر سي شايب (ماركوفيل فوتسال) سليم مزياني (بيتون فوتسال) نبيل زغلال (فوتسال تيم بروكسل) وسيم سي شايب (ماركوفيل فوتسال) زهير بنادل (نايد بارادو) عبد الكريم بابوري (بارادو) جمال بن بشة (فوتسال المدية).

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كرة القدم داخل القاعة/ كأس افريقيا للأمم: المنتخب الجزائري في تربص من 10 الى 20 سبتمبر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 17:41     الفئـة : رياضــة   شارك

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